Seriale na wakacje. Co oglądać w platformach streamingowych?

Pierwsza z nich to komedia obyczajowa „Platoniczna przyjaźń” z Rose Byrne oraz Sethem Rogenem w rolach głównych. Opowiada o dwójce dawnych przyjaciół, którzy w młodości za bardzo się kolegowali, żeby zostać kochankami. Teraz po latach się spotykają i na nowo pogłębiają swoją relację.

Na tej samej platformie jest też świeża dawka sensacji – serial „W powietrzu” z Idrisem Elbą, który zagrał negocjatora próbującego bezpiecznie sprowadzić na ziemię porwany przez terrorystów samolot.

Jared Harris i Lee Pace w serialu „Fundacja”, opartym na cyklu powieści Isaaca Asimova o losach Galaktycznego Imperium Apple TV+

Na koniec propozycja science fiction, na dodatek oparta na literackiej klasyce tego gatunku. To „Fundacja”, swobodna adaptacja powieściowego cyklu Isaaca Asimova. Pierwsza seria z 2021 r. była szeroko chwalona, choć nie zdobyła takiego rozgłosu jak przedsięwzięcia Netfliksa i HBO. Teraz, od 14 lipca, na Apple TV+ będzie co tydzień wchodzić kolejnych dziesięć odcinków tej katastroficznej opowieści. Może to one zdołają uratować wakacyjny sezon miłośnikom seriali.