Ministerstwo nie widzi problemu z KSeF

Resort finansów przekonuje, że czasu było wystarczająco dużo, skoro ustawa obowiązuje od miesięcy. Tyle że przedsiębiorcy nie wdrażają ustaw, lecz konkretne rozwiązania techniczne. Oczekiwanie, że w tym czasie firmy zdążą dostosować systemy IT, procedury księgowe i przeszkolić pracowników, przypomina próbę uruchomienia skomplikowanego sprzętu na podstawie ogólnych wskazówek, bez dostępu do szczegółowej instrukcji. Należy też pamiętać, że z publikacją rozporządzeń wykonawczych do KSeF nie śpieszono się.

Problem potęguje skala złożoności samego KSeF. Rozbudowana struktura systemu sprawia, że nawet przedsiębiorcy realnie zainteresowani jego wdrożeniem często nie dysponują wszystkimi niezbędnymi narzędziami. Brakuje też rzetelnej informacji o faktycznej skali wykorzystania systemu i stopniu przygotowania firm. O tych problemach „Rzeczpospolita” pisała wielokrotnie.

Zdaniem resortu finansów gra jest jednak warta świeczki, bo system ma uszczelnić VAT i przynieść w 2026 r. dodatkowe 1,65 mld zł wpływów. Prosty rachunek pokazuje, że to kwota niewielka w skali planowanych dochodów budżetowych, które mają sięgnąć 647,2 mld zł. Jednocześnie trudno dziś oszacować potencjalne straty wynikające z awarii systemu, wycieków danych czy cyberataków na jedno z największych repozytoriów informacji gospodarczych w kraju.

Czy KSeF naprawdę jest teraz potrzebny?

Na tym tle szczególnie interesująco wybrzmiewa niedawny wywiad ministra finansów Andrzeja Domańskiego w Polsacie. Skoro – jak przekonuje minister – gospodarka jest w dobrej kondycji, a inwestycje wracają, pojawia się pytanie, czy dopełnieniem tego obrazu rzeczywiście musi być system, który w momencie wdrożenia generuje tak istotne ryzyko po stronie przedsiębiorców. Innymi słowy: czy KSeF jest dziś gospodarce niezbędny, czy raczej stał się projektem realizowanym siłą inercji, bo został już zapowiedziany i trudno się z niego wycofać?

Coraz trudniej ignorować pytanie, czy wobec tylu nierozstrzygniętych kwestii technicznych i organizacyjnych nie należałoby rozważyć przesunięcia obowiązkowego wejścia w życie KSeF (już raz, w 2024 r., taką decyzję podjęto). W gospodarce czasem lepiej rozwiązania dopracować i dostarczyć jasną instrukcję, niż później tłumaczyć się z problemów, które były łatwe do przewidzenia. Jednak przesunięcie terminu wdrożenia KSeF musiałoby raczej nastąpić w trybie zmiany ustawy. Czasu jest bardzo mało. Ale nasz proces legislacyjny już nie takie fikołki widział w przeszłości.