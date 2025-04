Czy opinia rzecznika generalnego TSUE zachęci sędziów do częstszego kwestionowania statusu neosędziów?

Przekaz płynący właśnie z Luksemburga może zachęcić wszystkich sędziów, także tych orzekających w sądach najniższego szczebla (a jest ich najwięcej), do baczniejszego przyglądania się składom sądów, które wyrokowały w danej sprawie. Chaos, jaki to może wywołać, trudno wręcz przewidzieć. Łatwo natomiast uznać, że będzie to wina polityków. Nie tylko tych, dzięki którym mamy już dziś w polskich sądach ponad 3 tys. neosędziów. Także tych, którzy dotąd nie zdecydowali się, co z nimi zrobić. Na stole leżą propozycje wypracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Skoro minister sprawiedliwości Adam Bodnar ją powołał, może najwyższy czas, by skorzystał z efektów jej działań?