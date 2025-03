W Jałcie doszło do międzynarodowej konsekracji satelizacji Polski, która przy aprobacie zachodniej otrzymywała z rąk sowieckich swój kształt terytorialny, swój rząd, swój ustrój i swój status

Dopiero w 1982 roku prezydent Francji F. Mitterand powiedział: „Tout ce qui permettra de sortir de Yalta sera bon” (pol. „Wszystko co pozwala wyjść z Jałty jest dobre”). Za kapitulację w Jałcie nie kupiono bowiem nic. Nie przyniosła ani spokoju, ani stabilizacji. Zamiast ostatecznego zaspokojenia roszczeń sowieckich stała się kolejnym etapem do dalszej sowieckiej ekspansji. Traktat ten został zawarty w odniesieniu do Polski z pogwałceniem istniejących i obowiązujących norm prawno-międzynarodowych, zarówno traktatowych, jak i zwyczajowych.

Przed spotkaniem z Putinem w sprawie Ukrainy doradcy powinni zarekomendować Donaldowi Trumpowi lekturę książki pt. „Defeat in Victory” oraz przypomnieć rozmowę Stettiniusa (sekretarza stanu USA za kadencji prezydentów Roosevelta i Trumana) z ambasadorem Ciechanowskim: „Stettinius, jak zwykle w bardzo przyjacielskim tonie, poinformował mnie, że prezydent (Roosevelt) był przygotowany do walki o sprawę Polski. Kiedy jednak przybył już do Jałty, zorientował się, że sytuacja jest tak napięta, a Stalin z takim uporem i zdecydowaniem chce przeprowadzić swoje plany względem Polski, iż natychmiast uświadomił sobie, że nie będzie w stanie naciskać na zmianę żądań terytorialnych Sowietów bez ryzykowania całkowitego zerwania stosunków ze Stalinem”.

Jałta z piętnem nielegalności

Krystyna Marek, profesor prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Genewie, która współpracowała z Radiem Wolna Europa i paryską „Kulturą” uważała, że konflikt polsko-sowiecki o niepodległość kończył się właśnie w Jałcie pełną realizacją programu sowieckiego. Twierdziła, że w Jałcie doszło do międzynarodowej konsekracji satelizacji Polski, która przy aprobacie zachodniej otrzymywała z rąk sowieckich swój kształt terytorialny, swój rząd, swój ustrój i swój status. Przesądzając na lata los Polski, rozwiązanie przyjęte w Jałcie stanowiło precedens, którego znaczenie było dla Rosji zasadnicze i wykraczało daleko poza sprawę Polski.

Prof. Marek uważała również, że wasalizacja Polski, państwa wyposażonego w instrumentarium układów międzynarodowych, w trybie międzynarodowym w połączeniu z dominacją sowiecką wschodnich Niemiec umożliwiła w tym trybie podporządkowanie ZSRR wszystkich państw w regionie. Jałta stała się precedensem, punktem wyjścia i podstawą konstrukcji sowieckiego imperium w Europie. Proces ten przebiegał stopniowo i nierównomiernie. W dwa tygodnie po Jałcie Rosja dokonała, ku naiwnemu zgorszeniu zachodnich aliantów, pierwszego brutalnego kroku na drodze do satelizacji Rumunii. Czechosłowacja została zwasalizowana w lutym 1948 roku. W sumie cały proces wasalizacji wszystkich państw obszaru został ostatecznie przeprowadzony do 1953 roku.