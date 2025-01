Piotr Szymaniak: RPO rzuca koło ratunkowe ministrowi finansów

Z grubsza licząc, upolitycznione w mniejszym lub większym stopniu są: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, prokuratura oraz Państwowa Komisja Wyborcza. Zawłaszczanie przez jednych i odbijanie przez drugich tych instytucji powoduje m.in. to, że choć na horyzoncie mamy wybory prezydenckie, wciąż nie została rozliczona kwestia prawidłowości finansowania kampanii parlamentarnej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN – która według orzeczeń międzynarodowych Trybunałów nie spełnia standardów niezależnego sądu – uchyliła uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. W efekcie PKW przyjęła kuriozalną uchwałę, w której z jednej strony, nie mając innego wyjścia, postanowiła przyjąć sprawozdanie, ale jednocześnie nie przesądza, że orzeczenie, które ją do tego zmusza, pochodzi od organu, który jest sądem.

Ten fikołek miałby rzekomo dać alibi ministrowi finansów, który ostatecznie decyduje o przekazaniu pieniędzy, w celu odmowy wykonania uchwały PKW. Skoro taki organ jak PKW uznał (poniekąd słusznie), że nie ma kompetencji do kwestionowania (wielokrotnie podważanego) statusu rzeczonej izby, to na jakiej podstawie minister finansów miałby dysponować taką mocą?

Rzecznik praw obywatelskich, który – co warto podkreślić – jako jeden z nielicznych piastunów konstytucyjnych organów nie został wybrany spośród polityków, nie pozostawia w tym względzie wątpliwości. W demokratycznym państwie prawa zasady finansowania partii politycznych określa ustawa, która jasno wskazuje, w jakich przypadkach subwencja partii politycznej przysługuje, a w jakich nie. Minister finansów jest tymi przepisami związany.

I tu muszę zgodzić się z rzecznikiem praw obywatelskich w pełni. Choć PiS w finansowaniu kampanii rzeczywiście jechał po bandzie, a wykonanie uchwały będzie de facto oznaczało, że nie spotka go za to żadna kara, to jeszcze nie oznacza, że jako państwo możemy dalej decydować o takich kwestiach jak pozbawienie partii politycznych finansowania w stylu „bez żadnego trybu”. Do czego doprowadziło przesuwanie granic i rozmontowywanie bezpieczników, widzimy na co dzień. Dziś jedna władza pozbawi przeciwników politycznych pieniędzy, bo ma jakieś powody. Jutro inna władza pozbawi funduszy oponentów, nie zabiegając nawet o pozory.