Kilka dni temu pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” o bardzo trudnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia. Dyrektorzy szpitali w rozmowie z nami opowiadali, że zmuszeni są ograniczać liczbę pacjentów, wybierać między tańszymi a droższymi terapiami lekowymi, posiłkować się kredytami czy przesuwać mniej pilne zabiegi na przyszły rok. Stąd niezwykle zaskakujące jest to, że urzędy skarbowe domagają się od szpitali podatku od dochodu w sytuacji, gdy te ciągle są pod kreską.

Fiskus kontra szpitale: Przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni

Czy od tego podatku sytuacja budżetu państwa się poprawi? Na pewno nie, tak samo jak od mieszania herbata nie staje się słodsza. Zdaniem ekspertów to przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej – od resortu zdrowia i NFZ do Ministerstwa Finansów.

Ale z punktu widzenia szpitali to nie gimnastyka fiskalna, a problem. By zapłacić, trzeba gdzieś zabrać. A ostatecznie i tak uderzy to w pacjentów.

W ochronie zdrowia chodzi przecież nie o księgowość, przelewy, rozgrywki polityczne, ale o to, by człowiek, płacący przez lata składki zdrowotne, mógł uzyskać pomoc medyczną, kiedy ma problemy ze zdrowiem.