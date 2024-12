Czytaj więcej Komentarze Jacek Nizinkiewicz: Ochrona zdrowia choruje. Zamykanie oddziałów w szpitalach zaszkodzi rządowi Tuska Dymisja Izabeli Leszczyny nie byłaby rozwiązaniem bolączek w ochronie zdrowia. Problemy w sektorze zdrowotnym to głównie dziedzictwo poprzednich rządów. Ale zła komunikacja - to już problem obecnego Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku świadczeń nielimitowanych – wskazuje dyr. Styczeń – drugi kwartał roku został rozliczony. – Co do trzeciego kwartału otrzymałem już aneks dotyczący środków za leczenie dzieci, natomiast czekamy na zapłatę kilkuset tysięcy złotych za świadczenia ambulatoryjne. Te mają być rozliczone w grudniu po zmianie planu finansowego NFZ – tłumaczy.

Wszystkich pieniędzy za nadwykonania nie otrzymał też Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Największy problem finansowy dotyczy jednak geriatrii. – Tutaj mamy zaległości prawie od początku roku. Coś tam zapłacono w pierwszym kwartale, ale dzisiaj te zaległości sięgają ponad 2 mln zł – mówi dyrektor szpitala Marcin Kuta.

Będą dodatkowe pieniądze dla NFZ

Jak wynika z danych NFZ, pieniądze dosypane w tym roku do ochrony zdrowia pozwoliły sfinansować m.in. nadwykonania za 2023 r. (2,2 mld zł) i nadwykonania nielimitowane za pierwsze półrocze 2024 r. (ok. 2,7 mld zł). Co będzie dalej? W środę sejmowa Komisja Zdrowia ma zająć się zaopiniowaniem projektu zmiany planu finansowego NFZ na rok 2024. Projekt, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, zakłada zwiększenie kosztów realizacji zadań NFZ o ok. 904 mln zł – z 187,7 mld zł do 188,6 mld zł. To o ok. 22,5 mld zł więcej niż w pierwszej wersji planu finansowego NFZ.

To dzięki tym pieniądzom NFZ płaci m.in. za tzw. nadwykonania nielimitowane. To może być jednak wciąż za mało, by zapłacić za to w świadczeniach limitowanych. – Będziemy musieli niestety wrócić też do pewnych zasad – mówił pod koniec listopada podczas konferencji programowej Polskiej Federacji Szpitali Marek Augustyn, wiceprezes NFZ. – Już większość zapomniała, że element nadwykonań to jest pewne działanie ponad umowę, która została z nami zawarta. I te nadwykonania nie zawsze były płacone w 100 proc. I wypada nam chyba wrócić do realiów – tłumaczył Augustyn.