Okazuje się, że podzieleni są nawet prawnicy zajmujący się prawem drogowym. Bo przepisy są niespójne. I nielogiczne – skoro pieszy, dochodząc do przejścia równolegle pociągniętego do przejazdu rowerowego, ma już pierwszeństwo.

Drogowy thriller na rondach

Niemal codziennie przejeżdżam przed podobne skrzyżowanie autem, turlając się co najwyżej 5 km/h i modląc, by zza ekranu stojącego wzdłuż drogi nie wypadł mi pod koła jadący na pełnej petardzie jakiś niewidoczny wcześniej bicyklista. Gdyby doszło – uchowaj Boże – do kolizji, to niezależnie, kto ma pierwszeństwo, miałbym 100-proc. gwarancję spotkania z prokuratorem.

Niejasne przepisy sprawiają też, że z duszą na ramieniu przejeżdżam także przez ronda, które – by usprawnić ruch – wyrosły w ostatnich 15 latach na ulicach mojej dzielnicy. Miały, ale nie usprawniają: od czasu gdy pewien sąd w Lublinie uznał, iż kierowca, wjeżdżając na takie skrzyżowanie, wcale nie musi sygnalizować skrętu w lewo, bo rzekomo rondo to nie skrzyżowanie, ale zbiór skrzyżowań, na którym trzeba mrugnąć prawym migaczem dopiero wtedy, gdy się z niego zjeżdża. Interpretacja ta jest niestety dość powszechna, więc pokonuję ronda z duszą na ramieniu, bacząc, czy ktoś skręcający w lewo bez migacza nie przygrzmoci mi w bok auta.

Kodeks drogowy wymaga pilnych poprawek

Przykłady niejasnych przepisów drogowych można by mnożyć. Sęk w tym, że na skrzyżowaniu nie ma czasu na czekanie na poradę prawnika czy wyrok sądu. I kierowca, i rowerzysta mają ułamek sekundy na podjęcie decyzji. Dlatego kodeks drogowy wymaga pilnych poprawek. Przepisy powinny być zrozumiałe, jednoznaczne i logiczne. Jeśli rządzący to zrobią, to wprawdzie prawnicy nie zarobią, ale będzie na drogach bezpieczniej.