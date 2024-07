Od 2008 r. w polskich sądach postępowanie w sprawach gospodarczych wydłużyło się dwukrotnie. Zaniepokojona tym adwokatura zaproponowała odejście od specjalnej procedury w sprawach gospodarczych. Zakłada ona zasadę „wszystkie karty od razu na stół”, czyli przedstawienia od razu wszystkich dowodów. W praktyce zamiast ułatwić, raczej utrudniło to postępowania. Statystyki nieubłaganie pokazują, że biznesowe spory są rozpatrywane coraz dłużej.

Reklama

Sam powrót do porządków w sądach sprzed Zbigniewa Ziobry to zdecydowanie za mało

Zresztą owa procedura ma być zniesiona już drugi raz. Znikła w 2012 r., a ekipa Zbigniewa Ziobry przywróciła ją w 2019 r. Czy zakończenie powtórnego eksperymentu coś tu poprawi? Zapewne nie jest to jedyne lekarstwo na polskie niewydolne sądy. Za mało jest zachęt do postępowań polubownych i mediacji, a także usprawnienia organizacji sądów.

Czytaj więcej Biznes Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych – jak uniknąć błędów? Co do zasady powód nie może uzupełnić sformułowanych w pozwie twierdzeń ani dowodów na późniejszym etapie postępowania, a pozwany przedstawić twierdzeń i dowodów uzasadniających oddalenie powództwa po wniesieniu odpowiedzi na pozew. Na co jeszcze uważać w postępowaniu dowodowym w sprawach gospodarczych?

Już ponad rok temu podczas głośnego Kongresu Prawników w Gdańsku sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni podkreślali, że sam powrót do porządków „przedziobrowych” to zdecydowanie za mało. Bo owszem, propaganda PiS rozpowszechniła wizerunek „kasty sędziowskiej” jako ludzi dbających głównie o własne interesy. Ale osoby mające kontakt z wymiarem sprawiedliwości miały powody do niezadowolenia, nawet bez przyprawiania gęby sądom i sędziom. M.in. właśnie z powodu niewydolności. Dlatego teraz, gdy niektórzy uczestnicy tamtego kongresu mają wpływ na to, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, powinni plany sprzed roku konsekwentnie realizować.

Szybkość rozwiązywania sporów gospodarczych kluczowa dla inwestorów

Bo tak naprawdę nie chodzi tylko o to, czy sędzia w wydziale gospodarczym będzie miał prostą czy złożoną procedurę i czy pełnomocnikom spierających się stron będzie wygodnie. Praworządność i sprawność wymiaru sprawiedliwości to istotne czynniki podejmowania decyzji o inwestycjach w danym kraju. Dlatego wygrywają wciąż londyńskie City czy nowojorski Manhattan. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że im lepiej z tym będzie u nas, tym silniejsza i nowocześniejsza będzie nasza gospodarka. I tym lepiej będzie nam się żyło.