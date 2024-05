Autorytet Rady czy rozproszona kontrola poprawności językowej?

Moc wiążąca uchwał Rady Języka Polskiego powinna się więc opierać przede wszystkim na autorytecie i powadze Rady. Język polski, jak każdy język ewoluujący pod wpływem zmian społecznych i dziejowych, potrzebuje kogoś, kto nada tym zmianom kierunek i uchroni nas przed językowymi wypaczeniami. W tej roli powinniśmy widzieć właśnie Radę, której członkowie — m.in. prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jan Miodek, prof. Mirosław Bańko czy przewodnicząca RJP dr hab. Katarzyna Kłosińska — zdecydowanie zasługują na miano autorytetów językoznawczych, nadających Radzie powagi i mocy do rekomendowania nam, jak posługiwać się rodzimą mową.

Utrzymano tym samym jeszcze przedwojenną regułę pisania „krakowianin” i „warszawianin”, nie do końca zresztą uzasadnioną przez jej twórców i obaloną przez ostatnią uchwałę Rady.

Nie powinniśmy jednak obawiać się zabierania w tych sprawach głosu jako naród. Gdy w 1963 roku na łamach „Pisowni polskiej” ogłoszono wprowadzenie pisowni nazw mieszkańców miast i wsi wielką literą, społeczne oburzenie poskutkowało skierowaniem całego nakładu „Pisowni...” na przemiał.

Można pokusić się tu o analogię do tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności, w której to sądy powszechne uczestniczą w badaniu konstytucyjności przepisów prawa. Takimi sądami poprawności językowej bylibyśmy więc my jako społeczeństwo, oceniające zasadność tego, co słyszymy z ust wykształconych językoznawców. Ważne jednak, byśmy nie upierali się przy swoim tak jak bohater „Old Shaterhanda” i pozwolili specjalistom działać. W czasach, kiedy poprawność językowa cierpi pod naporem bylejakości i anglosaskich makaronizmów, powinniśmy jak kania dżdżu łaknąć pomocy ze strony eksperckich organów, takich jak Rada Języka Polskiego.