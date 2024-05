Co wynika z przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), mówiącego, że przychody podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn (upsd) nie podlegają ustawie o opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Jeśli daje on jedynie gwarancję, że po opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn wartości uzyskanego wskutek nabycia w spadku/darowiźnie przychodu nie zostanie nałożony na ten sam przychód podatek dochodowy, na podstawie updof, to taki przepis jest całkowicie zbędny. Zgodnie z uchwaloną w 1997r. Konstytucją nawet teoretycznie ustawodawca nie może takich pułapek zastawiać na obywateli.

Opodatkowanie dóbr nabytych spadkiem lub darowizną: istotne zagadnienie

Sprawa opodatkowania odpłatnego zbycia mieszkań nabytych w spadku lub darowiźnie to sprawa ważna dla statystycznie każdego obywatela. Wszyscy jesteśmy śmiertelni i albo umierając zostawimy w spadku mieszkanie albo umrze nam ktoś bliski on zostawi nam w spadku mieszkanie. Takie mieszkanie nie każdemu może być potrzebne i może chcieć lub musieć je sprzedać bądź zamienić na jakieś inne dobro. Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży, zamiany i innych form odpłatnego zbycia tak nabytego majątku musi być jasna i spełniać kryteria państwa prawa. Państwa, które chroni majątek obywateli, a nie nakłada podatki będące - mniej lub bardziej ukrytą - formą konfiskaty mienia.

Gdy do odpłatnego zbycia tak nabytego mieszkania dochodzi w formie zniesienia współwłasności, spłaty spadku to fiskus nie nakłada podatku dochodowego ze słusznym uzasadnieniem, że wskutek takiej transakcji nie doszło do uzyskania przysporzenia w majątku spadkobiercy/obdarowanego. Takie transakcje traktowane są jako zamiana aktywów nie przekładającą się na sytuację podatkowo prawną (np. wyrok II FSK 1432/16). Oczywiście ewentualna nadwyżka uzyskanej z odpłatnego zbycia ceny ponad wartość zadeklarowaną w spadku/darowiźnie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podatek ukrytą konfiskatą? Sądy administracyjne nakładają go podwójnie

Jednak jeśli do odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w spadku/darowiźnie dochodzi w formie sprzedaży, a takich transakcji jest najwięcej, to organy podatkowe, za przyzwoleniem sądów administracyjnych, nakładają podatek dochodowy od w zasadzie całej ceny sprzedawanego mieszkania. Już tylko na zdrowy rozsądek taki podatek to ukryta, niedopuszczalna konfiskata mienia. Bowiem wskutek nabycia mieszkania w spadku/darowiźnie doszło do przysporzenie w majątku/przychodu obywatela o określonej wartości i wartość tego przysporzenia/przychodu wyrażona w pieniądzu została opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Dlatego ewentualne nakładanie podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania od przysporzenia/przychodu, które zostało opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn jest ponownym opodatkowaniem przychodu, który już wcześniej państwo opodatkowało.