Jacek Czaja: Lustracja zwycięzcy konkursu na dyrektora KSSiP? Nieuzasadnione obawy

Przyjęty w tych publikacjach sposób oceny kompetencji przyszłego - pozostaje mieć nadzieję - dyrektora KSSiP wywołuje przekonanie, że są jakieś wątpliwości co do trafności rozstrzygnięcia omawianego konkursu, przy czym dokonuje się to nie w drodze postawienia zarzutów merytorycznych, lecz poprzez zakwestionowanie dokonanego przez sędziego Postulskiego wyboru ścieżki zawodowej. Jest to gra niuansów, gdzie fakt szefowania przez dwie kadencje Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), czy kierowania ważnym zespołem w Komisji Europejskiej, można interpretować na różne sposoby - w tym przepadku raczej niekorzystnie dla kandydata na dyrektora KSSiP.

Wybór Postulskiego i „krytyczne głosy w środowisku niezależnych sędziów”

Ramy niniejszego tekstu zmuszają do zbiorczego odniesienia się do podniesionych kwestii. Nie wiadomo skąd pochodzi teza, że sędzia Postulski poświęcił jedynie osiemnaście miesięcy na orzekanie w macierzystym sądzie, gdy w rzeczywistości orzekał w nim przez siedem lat. W jakim celu autorzy tekstów w ogóle analizują kwestię stażu sędziowskiego i jaki ma to istotny związek z kwalifikacjami kandydata do pełnienia funkcji związanej z kierowaniem działalnością KSSiP? Dyrektor tej instytucji ma przecież wykonywać ustawowo określone zadania, do których zalicza się m.in. sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi KSSiP, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, czy ustalanie programu aplikacji i zapewnianie realizacji procesów dydaktycznych (art. 15 ustawy o KSSiP). Czy więc naprawdę chodzi o to, że kandydat na dyrektora KSSiP nie ma odpowiednich kwalifikacji do tej funkcji z uwagi na niewystarczający staż orzeczniczy? Chyba chodzi jednak o to, że ów argument wzmacnia przekaz, że wybór kandydata wzbudził „krytyczne głosy w środowisku niezależnych sędziów”. Skąd te głosy? Bo wygrał kandydat, który ma małe doświadczenie w orzekaniu jako sędzia i „od wielu lat jest de facto delegowanym urzędnikiem”. A ponadto sędziowie pytają, czy sędzia Postulski „pracując za władzy PiS zagranicą zabierał głos w sprawie tego, co działo się z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Czy interweniował w instytucjach europejskich i wśród europejskich prawników. Uważają, że lepiej byłoby, gdyby teraz szkołą pokierował ktoś, kto był symbolem walki o praworządność i będzie wzorem dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Ktoś, kto w ostatnich latach nie bał się bronić sądów”.

Powyższe cytaty oddają istotę zagadnienia w sposób niebudzący wątpliwości. Nie chodzi o to, czy sędzia Postulski ma kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora KSSiP, ale, że w ocenie jakiejś części środowiska sędziowskiego, jak np. anonimowego sędziego - „znany z obrony wolnych sądów” - dyrektorem „powinien zostać ktoś, kto zabierał mocny głos w obronie praworządności w ostatnich latach. Byłby to wzorzec moralny dla adeptów KSSiP. I symboliczna decyzja dla odnowy sądów. Postulski byłby zaś świetnym wicedyrektorem ds. międzynarodowych”. Jaśniej nie dało się tego wyartykułować. Może i dobry fachowiec ten Postulski, ale co z tego?

Śpieszę uspokoić wszystkich zaniepokojonych, opierając się na znajomości podstawowych faktów i realiów funkcjonowania UE, jak i dokonań sędziego Postulskiego, także z okresu pełnienia przeze mnie funkcji podsekretarza stanu w MS, że obawy co do jego kompetencji są całkowicie nieuzasadnione. Sędzia Postulski nie zatrudniał się w „dowolnie wybranych instytucjach czy sferach życia innych aniżeli wymiar sprawiedliwości”, lecz pracował wyłącznie w jednostkach zajmujących się szkoleniem kadr wymiaru sprawiedliwości. W instytucjach i na stanowiskach, dla których wymagany był status sędziego (KSSiP, EJTN), bądź gdzie praktyką jest powierzanie sędziemu czynności w zakresie kształtowania zasad szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości (Komisja Europejska). W tym ostatnim przypadku Postulski został pierwszym w historii sędzią kierującym zespołem odpowiadającym za tworzenie i wdrażanie europejskiej polityki wymiaru sprawiedliwości. Przypomnieć w tym miejscu należy, że według europejskich i światowych standardów, nadzór nad szkoleniem kadr wymiaru sprawiedliwości oraz opracowywanie programów szkoleniowych wykonywać powinni wyłącznie sędziowie. Wprost wynika to z opinii nr 4 Konsultacyjnej Rady Sędziów Europejskich Rady Europy (2003), Europejskich Zasadach Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (2016), czy Światowych Zasadach Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (2017).