To zmarnowana szansa, ale nie kontrowersja. Ta leży bowiem gdzie indziej. Ustawa odbiera prawo kandydowania do nowej KRS blisko 3 tys. sędziów, którzy odbyli proces nominacyjny po 2017 r., gdyż przeszli przez wadliwie ukształtowany organ. W ten sposób, bez żadnych orzeczeń sądowych i określania indywidualnych win, próbuje się budować sędziowski apartheid. Dzieli się sędziów na tych lepszych, tych praworządnych, i gorszych, niepraworządnych, do których można mieć ograniczone zaufanie.

Weto prezydenta Andrzeja Dudy prawie pewne

Niestety, jak widać, zwyciężył rewanżyzm lansowany przez grupę sędziowskich aktywistów, którzy mieli wpływ na uchwalane przepisy. Jest to podejście dość płytkie, krótkowzroczne, a przez to groźne w skutkach. Jak obywatele mają bowiem patrzeć na sędziów drugiej kategorii? Czy ta stygmatyzacja oznacza, że ich wyroki są gorsze, mniej ważne, mniej sprawiedliwe? Mało tego, może wkrótce ich orzeczenia zostaną podważone?

Rządzący wybrali doraźną politykę, a nie uzdrawianie kraju i forsują rozwiązania, co do których mają niemal pewność, że nie wejdą w życie.

Ustawodawca wysyła społeczeństwu bardzo zły sygnał. Tym bardziej, że to społeczeństwo już i tak ma problem z zaufaniem do sędziów. Teraz ten problem może się „ustawowo” pogłębić. Abstrahując od celowości i sprawiedliwości takich rozwiązań, warto zastanowić się, na jakiej podstawie sędziowie, którzy rozwijali swoje kariery w latach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, mają być karani ograniczeniem prawa wyborczego. Nikt nie sprawdza nawet, czy zachowali standardy niezawisłości, czy działali zgodnie z sędziowską etyką. Wprowadzenie domniemania winy i odpowiedzialności zbiorowej jest niefortunne. Takie podejście może prowadzić do jeszcze głębszego podziału na „my” i „oni”, kreując sędziów „naszych” i „waszych”. Problem w tym, że w ten sposób zawsze będzie jakiś podział i grupa poszukująca sprawiedliwości każdorazowo po zmianie władzy w kraju. I w ten sposób konflikt o sądownictwo nigdy się nie skończy.

Na dodatek ustawa nie ma raczej szans na wejście w życie, gdyż weto zasugerował już prezydent Andrzej Duda, którego uwagi do projektu nie zostały wysłuchane. Rządzący wybrali zatem doraźną politykę, a nie uzdrawianie kraju i forsują rozwiązania, co do których mają niemal pewność, że nie wejdą w życie. W taki oto sposób odtworzony został mechanizm znany z czasów PiS: w reformowaniu sądownictwa nie chodzi o to, żeby kiedyś złapać króliczka, ale o to, żeby go nieustannie gonić.