Skądinąd, prof. J. Zajadło w bardzo ciekawej książce pod jego i prof. K. Zeidlera redakcją „Fascynujące ścieżki filozofii prawa. Część II” (Warszawa ‘2021) w jednym z rozdziałów opisuje i to z wielką dozą krytycyzmu, jak po zamachu na World Trade Center w 2001 r. opinie rządowych prawników uzasadniły stosowanie „łagodnych” tortur i utworzenie więzienia w bazie Guantanamo wobec podejrzanych o terroryzm. Sytuacje nadzwyczajne, jak widać, bardzo łatwo, skłaniają do „jazdy po bandzie”, albo w ogóle poza nią. Czasem nawet słusznie. Kiedy na ulicy atakują cię nożem, to nie cytujesz kodeksu karnego, lecz wyciągasz pistolet, jeżeli szczęśliwie jesteś w jego posiadaniu. Jednak przed ostateczną decyzją, czy iść drogą „Brudnego Harr’yego”, czy jednak legalizmu, warto się trzy razy zastanowić, zwłaszcza, gdy było i jest dość chwili na refleksję. Stan demokracji w Polsce, choć osłabionej, mimo wszystko, nie daje ku nagłości powodów.

Trybunał Konstytucyjny jest jedną z instytucji najsilniej umocowanych w Konstytucji RP (inaczej niż np. Prokuratura, czy adwokatura, których niemal w ogóle tam brak…). Do tego stopnia, że w Rozdziale VIII „posiada” swój podrozdział z dziewięcioma obszernymi artykułami, pełnymi różnych norm. Sposób wyboru i kadencyjność sędziów są jednoznacznie zdefiniowane w art.194 ust.1. Nie ma tu żadnego miejsca na funkcjonalne, celowościowe i Bóg wie, jakie wykładnie. Dziewięcioletnia kadencja prawidłowo wybranego przez Sejm sędziego jest niemożliwa do przerwania w sposób legalny (poza trybem karnym lub dyscyplinarnym).

Autorzy piszą o konieczności zaryzykowania w imię odbudowywania praworządności i uprzedzają oczywisty argument polemiczny: „Może się rzecz jasna w związku z tym pojawić zarzut, że kiedyś zmieni się władza i wykorzysta ten precedens. Odrzucamy ten argument. Jeśli kiedyś pojawia się siła polityczna zdolna do takiej dewastacji konstytucji, jaka miała miejsce w ostatnich latach, to argument z precedensu poprzedników będzie miał drugorzędne znaczenie. Będą cięli równo z trawą, bez względu na to, czy obecnie sięgniemy do uchwały Sejmu czy do incydentalnej zmiany konstytucji. Zapowiedział to już pewien nadprezes – „sięgniemy po środki specjalne i nadzwyczajne”.”. Racja, taki scenariusz, odwetu, jest prawdopodobny. Tyle, że argument z tego wyprowadzany jest zupełnie chybiony, a przy okazji pomija, że ów precedens, furtkę do nadużyć uchylił już Sejm VII kadencji w 2015 r., wybierając „nadprogramowo” sędziów do Trybunału.

Mówimy o zdarzeniach przyszłych, a zatem z natury niepewnych. Nie wiemy, kto, kiedy i w jaki sposób zastąpi dzisiejszą władze. Może nastąpi to za dwa, trzy lata, a może za lat kilkanaście, co zdecydowanie zmienia perspektywę tych zdarzeń. Po drugie, jeżeli zakładamy, że ów „nadprezes” będzie „ciął równo z trawą” bez względu na to, co dziś i jak zrobimy z Trybunałem, to tym bardziej Konstytucji nie wolno zmieniać poselskimi uchwałami. Jeśli dziś zetniemy Trybunał „równo” w taki sposób, to uczynimy dokładnie to samo, co zwalczaliśmy przez ostatnie lata. Uważaj, gdy patrzysz w otchłań, bo ona spogląda na Ciebie, jak celnie zauważał Nietzsche…

Zapobieżeniu powrotowi czy dojściu do władzy tego czy innego prezesa i partii, ma służyć mądrze prowadzona polityka danego rządu i większości parlamentarnej, a nie manipulowanie lub jego łamanie, a Konstytucji w szczególności.

Oczywiście, ostatnie osiem lat skołatały kompletnie dusze wielu prawników. Czasem mieliśmy poczucie, że wiele z tego, czego nas uczono na studiach – a jednym z nauczycieli był prof. J. Zajadło – traci rację bytu. To nie jest kraj dla prawników, myślimy sobie, parafrazując braci Coen. Jednak zachować trzeba rozsądek w naprawie systemu i Państwa. Dramatyczne decyzje w sferze praworządności, nagłe likwidacje czy zmiany sądów, trybunałów, mogą odbywać się tylko w momentach absolutnie dziejowych, całkowitej zmiany systemowej. Takich jak odzyskanie niepodległości przez Polskę sto lat temu, jak upadek reżimu hitlerowskiego w Niemczech, czy kolaps systemu komunistycznego w latach 1989-1990. Podchodząc z całym krytycyzmem do okresu 2015-2023, demokratyczna zmiana wyborcza, jaka nastąpiła jesienią zeszłego roku, daleka jest od takiego przełomu. Znaj proporcje, mocium panie...