Burek, Wierczyńska: Kilka gorzkich uwag o ręcznym sterowaniu nauką

Lista czasopism punktowanych od początku jej istnienia zawierała liczne błędy lub (często jeszcze bardziej szokujące) pominięcia takie jak nieobecność niektórych prestiżowych czasopism na liście w ogóle. Innym poważnym wypaczeniem było przypisywanie czasopism do dyscyplin, w których nie wydały ani jednej publikacji. Przypisanie do dyscypliny miało przekładać się w pierwotnym zamierzeniu na ocenę wyciąganą z oceny średniej, dokonywanej przez przedstawicieli kolejnych dyscyplin. Tyle tylko że nikt nie weryfikował samego przypisywania do dyscyplin, a w konsekwencji wiele czasopism ma zaniżoną punktację ze względu na to, że zostały w danej dyscyplinie ocenione nisko, choć nigdy nie miały z tą dyscyplina nic wspólnego. Kolejne wersje listy – w sposób oczywisty bezprawne, wydane w sprzeczności z nieuchylonymi nigdy zasadami jej tworzenia (co kompetentnie obnażył w swoich kilku uchwałach Komitet Nauk Prawnych PAN) tylko pogarszały tę sytuację utrwalając pierwotne naruszenia i dodając kolejne.

5 punktów za BYIL

W każdej dziedzinie nauki można znaleźć setki lub więcej przykładów na powyższe stwierdzenia. Szczególnie smakowite na to przykłady były przedmiotem licznych komentarzy i żartów, jakie czytaliśmy najczęściej w mediach społecznościowych. Poprzestaniemy tylko na jednym przykładzie, dobrze ilustrującym absurdalność i nieadekwatność listy czasopism do faktycznego znaczenia, prestiżu i konkurencyjności, jakie charakteryzują niektóre czasopisma o fundamentalnym znaczeniu dla poszczególnych dziedzin nauki. W kolejnych edycjach polskiej listy czasopism naukowych konsekwentnie pomijane jest jedno z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych czasopism z obszaru prawa międzynarodowego publicznego, tj. British Yearbook of International Law (BYIL). Konsekwencją tego pominięcia jest fakt, że za ewentualną publikację autor afiliowany w polskiej jednostce naukowej otrzyma 5 punktów. Niektóre polskie czasopisma naukowe, które wydają artykuły również w tym samym obszarze (a więc „konkurencyjne” dla BYIL), w ostatnich latach zostały zaszczycone wzrostem punktów np. aż do 140 lub nawet 200 (i to czasami w sytuacji, gdy na tzw. liście Gowina ich nie było lub miały jedynie 20 punktów). Oznacza to, że jeśli chciałoby się „zrównoważyć” punktowo publikację w jednym z tych „obdarowanych” czasopism polskich artykułami wydanymi w BYIL musiałoby być ich 28 lub 40. Warto zauważyć, że – choć oczywiście nie tylko z tego właśnie powodu - od ponad 30 lat nie ukazał się w tym roczniku żaden tekst napisany przez osobę afiliowaną w Polsce. W związku z tym jak ocenić kogoś, kto zdecyduje się na ten „nieracjonalny” z perspektywy autorów listy czasopism naukowych krok i z sukcesem przejdzie proces recenzyjny w BYIL? Czy taka osoba np. zasługuje na dofinansowanie korekty językowej tekstu zgłaszanego do tego czasopisma? Czy zasługuje na awans naukowy? Czy można uznać, że jest kilkadziesiąt razy gorsza od kolegi/koleżanki, publikujących w „doszacowanych” przez ministra Czarnka czasopismach polskich?

Odnosząc powyższe uwagi do „nowej” listy opublikowanej w dniu 5 stycznia 2024 r. to oczywiście znamy wypowiedzi nowego ministra, że to tylko tymczasowo, że to nie jest „nowa” lista, a jedynie powrót do tej przedstawionej przez Komisję Ewaluacji Nauki z 29 czerwca 2023 r., czyli przed kolejną porcją „ręcznie” wprowadzonych przez poprzedniego ministra zmian (pomijamy że listy są wprowadzane komunikatami- a to znaczy że nawet nie były ogłoszone w odpowiednim dzienniku urzędowym) .

Nie zmienia to jednak faktu, że:

1) jest to w rzeczywistości forma legitymizowania czegoś, czego nie można niczym obronić, a tym bardziej legitymizować. Również w tej wersji lista jest pełna absurdalnych i czasami również „ręcznie” wprowadzonych zmian, z tą tylko różnicą, że przed datą 29 czerwca 2023 r. Dla ilustracji – i wracając do przykładu z BYIL – są na nowo-starej liście „konkurenci” brytyjskiego rocznika, którzy mieli 200 punktów, a teraz mają „tylko” 140, a więc już tylko 28 artykułów w BYIL dzieli kogoś do zrównania się z punktami z kimś kto opublikuje w tym periodyku;

2) jest to przykład kolejnego naruszenia prawa – ponownie odwołując się do uchwał Komitetu Nauk Prawnych PAN „przywrócona” przez nowego ministra lista została wydana z rażącym naruszeniem prawa.