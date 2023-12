Tomasz Pietryga: Jest projekt uchwały. Jak Tusk chce odbić KRS

Sejm wzywa 15 sędziów, którzy zostali wybrani w politycznym trybie do Krajowej Rady Sądownictwa, aby zaprzestali działalności. Wynika tak z projektu uchwały, która trafiła do laski marszałkowskiej. W dokumencie stwierdza się, że uchwały powołujące członków KRS są niezgodne z konstytucją oraz prawem europejskim, na co wskazują orzeczenia europejskich trybunałów. Sejm deklaruje, że przywróci standardy konstytucyjne i wynikające z unijnych traktatów. Wzywa też do działań prezydenta.

Reklama

Czytaj więcej Sądy i trybunały Koniec neosędziów w KRS? Poselski projekt już w Sejmie W środę o 15. w Sejmie zaplanowane jest pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym.

Pojawienie się we wtorek projektu uchwały oznacza, że koalicja rządząca zamierza jeszcze przed świętami otworzyć sobie drogę do porządkowania wymiaru sprawiedliwości. Uchwały nie są źródłem prawa powszechnego, ale wyraźnym kierunkowskazem, fundamentem dla dalszych działań. Wydaje się niemal pewne, że odpowiednie propozycje zmian legislacyjnych dotyczące KRS wpłyną do laski marszałkowskiej już w styczniu.

Uchwała, jeżeli zostanie przyjęta, jest wyraźnym sygnałem dla członków sędziowskiej części KRS, że sejmowa większość kwestionuje status zasiadających tam sędziów i wzywa do rezygnacji. Jest to również wyraźny sygnał do prezydenta Andrzeja Dudy, którego rola w procesie legislacyjnym jest znacząca. Weto może zniweczyć wszelkie plany robienia porządków w KRS, a ustawa uchylająca polityczny tryb wyboru sędziów, może trafić do kosza.

Jest to w końcu gest w kierunku społeczności międzynarodowej, szczególnie Komisji Europejskiej, że Donald Tusk na poważnie bierze się za przywracanie praworządności, co jest istotne w kontekście odblokowania KPO.