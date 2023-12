Marek Isański: Jak się w Polsce niszczy biznes

– To opasły dokument na ponad 800 stron. Mam wrażenie, graniczące z pewnością, że nikt go nie czyta, bo tak naprawdę jest to bezwartościowa statystyka ilościowa, a nie jakościowa. Chyba jestem jednym z nielicznych przeglądaczy tego sprawozdania. Nie sposób znaleźć tam informacji, czy sąd działa lepiej, czy gorzej. Zresztą co roku zawiera w zasadzie te same nikomu niepotrzebne informacje, dlatego używam określenia, że jestem przeglądaczem, a nie uważnym czytelnikiem – mówi Isański.

Kolejny problem to bardzo długi czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy przez NSA. Na rozprawę czeka się prawie trzy lata. A to przecież sąd kasacyjny, więc sprawy nie załatwia merytorycznie, co najwyżej może uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zdecydować, że sprawa przed sądem toczy się dalej.

– Oznacza to, że obywatel najpierw musi zapłacić kwotę na podstawie decyzji, w której fiskus kwestionuje jego rozliczenie. Potem z powodu tej samej decyzji musi zapłacić za wpis od skargi do WSA. Czeka rok na wyrok i dopiero wtedy może złożyć skargę kasacyjną do NSA, za którą też musi zapłacić koszty wpisu. Prawo do sądu w Polsce jest iluzoryczne, bo obywatel musi je sobie kupić. Prawo uzyskania pomocy w tej dziedzinie to tylko teoria. W praktyce sąd często odmawia zwolnienia z kosztów wpisu nawet, gdy obywatel nie ma na nie pieniędzy – tłumaczy Isański.

Celem reformy sądownictwa administracyjnego sprzed ponad 20 lat było to, aby wyroki NSA były przemyślane i mądre, aby WSA i organy podatkowe wiedziały, jak obowiązujące prawo interpretować. Gdyby tak rzeczywiście było, od większości wyroków WSA nie byłyby składane skargi kasacyjne do NSA. W ten sposób NSA nie byłby przeciążony i jego orzeczenia byłyby jakościowo coraz mądrzejsze i lepsze.

– Niestety ten cel reformy został zrealizowany, ale na odwrót – mówi Isański.