Marek Isański: Czy w NSA jest Biuro Orzecznictwa?

W wyrokach tych sądy stwierdzają wprost, że: „w prawie podatkowym co do zasady obowiązuje pierwszeństwo wykładni językowej. Zasada pierwszeństwa stosowania wykładni językowej nie oznacza absolutnego porządku preferencji, a jedynie taki porządek, który w uzasadnionych okolicznościach dopuszcza od niej odstępstwa. Przykładem potrzeby odstępstwa jest wskazywana w piśmiennictwie sytuacja, w której wynik posłużenia się wykładnią językową prowadzi do absurdów albo do rażąco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji. W sytuacji natomiast, w której ścisłe, literalne zinterpretowanie przepisu ustawy uniemożliwiałoby sensowne jego zastosowanie bądź prowadziło do zniekształcenia lub wypaczenia jego treści, sięganie przez organ stosujący prawo do innych sposobów wykładni jest jego obowiązkiem. Wykładnia językowa nie może bowiem prowadzić do rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie akceptowanych wartości musi być uznane za rażąco niesłuszne, niesprawiedliwe, nieracjonalne lub niweczące rationem legis interpretowanego przepisu”.

Sądy przez całe lata przyzwalały administracji na taką wykładnię przepisów prawa podatkowego, która prowadziła do nakładania podatku dochodowego od ewidentnej straty w majątku obywatela (!). Np. gdy zmuszony był sprzedać otrzymane w spadku mieszkanie aby z uzyskanych pieniędzy spłacić długi spadkowe odziedziczone w tym samym spadku. Fiskus, za akceptacją NSA, skutecznie żądał podatku dochodowego od utraconych pieniędzy. Jeszcze więcej wydanych zostało wyroków, w których sąd przywalał administracji na nakładanie podatku dochodowego w sytuacji, gdy do żadnego przysporzenia w majątku spadkobiercy i obdarowanego nie doszło. Bo przecież sprzedaż mieszkania za cenę równą jego wartości. Dla sądu i fiskusa dochodem była ekwiwalentna zamiana (….).

Ta linia orzecznicza była tak bardzo ugruntowana, że obywatele w zasadzie zaprzestali kwestionowania nakładania takiego pseudo podatku. Jeśli tylko mogli to czekali ze sprzedażą nie potrzebnych im mieszkań nabytych w spadku 5 lat, bo po tym okresie sprzedaż w ogóle nie podlega podatkowi dochodowemu. Oczywiście ponosili całkowicie zbędne koszty na utrzymanie tych mieszkań i ograniczano ich prawo własności do swobodnego dysponowania własnym, opodatkowanym majątkiem, ale nikt się tym nie przejmował. Natomiast gdy musieli spłacić dług spadkowy to zazwyczaj czekać tak długo nie mogli i płacili podatek dochodowy od pieniędzy, których nie otrzymali.

Dopiero w/w wyroki, jedne z końca ubiegłego roku i drugi z wiosny bieżącego roku wykazały, że nie może być nakładany podatek dochodowy bez uzyskania dochodu. Wykazały, że ograniczanie się do literalnej wykładni przepisu o przychodzie i kosztach jest niedopuszczalne, bo prowadzi do absurdalnych konsekwencji.

Gdyby Biuro Orzecznictwa NSA funkcjonowało w sposób elementarnie poprawny to nie dochodziłoby do kontynuowania wydawania absurdalnych wyroków nakładających podatek bez uzyskania żadnego dochodu. Niestety ciągle są wydawane wyroki nakładające podatek dochodowy bez uzyskania żadnego dochodu. To np. II FSK 352/21, II FSK 2892/20, czy też II FSK 97/21.