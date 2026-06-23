W międzyczasie reformowaliśmy ten system kilka razy, ale tak, aby zreformować jak najmniej. Już wtedy lekarze pracowali na paru etatach, aby jakoś dociągnąć do pierwszego. Już wtedy wiadomo było, że wizytę u dobrego specjalisty i bez czekania załatwia się po znajomości, a nie w kolejce. Już wtedy było wiadomo, że partyjny może więcej i sięga dalej. Tylko że w międzyczasie dosypano do „zwyrodniałego systemu” dużo, dużo pieniędzy; ale nie rozumu, organizacji i odwagi cywilnej. Jak powiadał niezapomniany Ludwik Dorn – nim z pozycji groźnego ministra spraw wewnętrznych i „trzeciego brata” spadł do skromnej roli sejmowego opozycjonisty – „pokaż lekarzu, co masz w garażu?”. Tak jest zawsze, obojętnie czy za Tuska, czy Kaczyńskiego. Tak jest wszędzie, obojętnie czy w resorcie zdrowia, rolnictwa, czy nauki.
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Po pierwsze, koszty opieki zdrowotnej rosną wyjątkowo szybko niekoniecznie dlatego, że lekarze zarabiają za dużo, ale na pewno dlatego, że pojawiają się nowe i coraz droższe techniki leczenia i aparaty diagnostyczne. Na służbę zdrowia przeznaczamy większy procent dochodu narodowego niż na obronność i wciąż jest niewydolna; tylko brak odwagi, by o tym mówić. Byłaby to bowiem dysputa tragiczna: może pewnych rzadkich chorób nie należy leczyć za budżetowe pieniądze, może ustalić maksymalny poziom wydatków NFZ na jednego chorego? Może…?
Po drugie, zlanie się państwowego z prywatnym jest dla wszystkich wygodne. Pacjent nie usiłuje dostać się do najlepszego lekarza, ale do ordynatora, który również przyjmuje prywatnie, idzie płaci, mówi, o co mu chodzi, dostaje skierowanie na diagnostykę, oczywiście prywatną, gdzie płaci dwa razy więcej. Znowu wraca do prywatnego gabinetu pana ordynatora, znowu płaci i na zabieg zostaje skierowany poza kolejnością do szpitala, gdzie ordynator pracuje „na państwowym”.
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Po trzecie: nowoczesna aparatura, na którą ciułają pieniądze różne Owsiaki i Łatwogangi, potem stoi niewykorzystana w szpitalach, bo brakuje limitów albo umowy z NFZ. Po czwarte: czy lekarze zarabiają za dużo? A czemu nie oburza nas 20 milionów euro dla Roberta Lewandowskiego? Po piąte, ale nie ostatnie: jak się sprawa rypnie, pokażą coś w telewizji, zaczyna się larum: wyrzuca się ludzi, zmienia dyrektorów, politycy biją się w piersi, ale na ogół po głowach. Potem wszystko zostaje po staremu. Zwyrodniały system? A może polityczny?
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