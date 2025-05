Wybrany w okresie wielu konfliktów i wielkiej niepewności Leon XIV swoimi słowami o „nieuzbrojonym i rozbrajającym pokoju” daje nam cenne wskazówki na temat tego, kim jest i co zamierza zrobić jako papież. Z pewnością pójdzie on śladami papieża Franciszka, ale także wszystkich papieży XX wieku: od Benedykta XV, który określił I wojnę światową jako „bezsensowną rzeź”, po Jana Pawła II, proroka dialogu między różnymi światami, religiami i kulturami w niezapomnianym dniu modlitwy o pokój w Asyżu w 1986 roku. Krótko mówiąc, spośród kardynałów wybrano kogoś, kto będzie kontynuował spuściznę papieża Franciszka, kto spróbuje zrealizować niektóre z jego projektów i intuicji, rozpoczętych, ale nie zawsze zakończonych.

„Leon XIV nie jest klonem Franciszka” – trafnie zauważył Andrea Riccardi, historyk Kościoła, zachęcając nas do zrozumienia człowieka, który nie odznacza się gorącą niecierpliwością Bergoglio, ale został ukształtowany dzięki pracowitej i pokornej służbie. I być może właśnie ze względu na te cechy równowagi i cierpliwości Franciszek chciał mieć go u swego boku jako jednego ze swoich najbliższych współpracowników, stojącego na czele Dykasterii Biskupów.

Kim naprawdę jest Robert Prevost?

Aby zrozumieć, kim jest Prevost, należy przestudiować biografię tego powściągliwego, nieznanego wielu osobom człowieka. Zakonnik augustianin, z dużym doświadczeniem misyjnym w Peru, w szczególnie biednych rejonach, ale także stojący na czele swojego zakonu i podejmujący trudne decyzje osoby, która nim zarządza. Jest Amerykaninem, ale ma również obywatelstwo peruwiańskie i w czwartek wieczorem zwrócił się do wiernych na placu po hiszpańsku, a nie po angielsku. W Kurii Rzymskiej Prevost zajął się kwestią mianowania biskupów, którzy są przyszłością Kościoła. Posiada ogromne doświadczenie i wiedzę z pierwszej ręki na temat problemów katolicyzmu: znużenia zachodniego świata i pokusy teologii dobrobytu w krajach globalnego Południa.

To przesłanie będące odpowiedzią na natychmiastowe gratulacje, jakie nadeszły zza oceanu, a które niektórzy ironicznie porównali do znanego telegramu władz PRL do Jana Pawła II po jego wyborze

W homilii wygłoszonej w piątek rano podczas pierwszej mszy sprawowanej jako papież, w obecności kardynałów, przestrzegł przed sprowadzaniem Jezusa „do roli charyzmatycznego lidera lub superczłowieka”. To duchowe i ewangeliczne przesłanie papieża, który chce mówić w kategoriach innych niż polityka, nie dając się zwieść propagandzie, której często jesteśmy widzami lub pionkami manipulowanymi poprzez mechanizmy algorytmów. To przesłanie będące odpowiedzią na natychmiastowe gratulacje, jakie nadeszły zza oceanu, a które niektórzy ironicznie porównali do znanego telegramu władz PRL do Jana Pawła II po jego wyborze.