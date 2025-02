Proces Morawieckiego powinien być rzetelny i bezstronny. Odkładając na bok politykę, może bowiem na przyszłość wyznaczyć granicę odpowiedzialność polityków za arbitralne decyzje, które podejmują w sytuacjach nadzwyczajnych

Wyrok w sprawie Morawieckiego pokaże, co wolno politykom. Ale podzieli Polskę

Reszta to tylko polityczne narracje. Dlatego tez ciężko jest traktować poważnie opowieści PiS, że prokuratura chce zniszczyć Mateusza Morawieckiego, ponieważ Donald Tusk boi się, że ten poprowadzi PiS do zwycięstwa z KO w kolejnych wyborach. Ale też zdziwienie muszą wywołać entuzjastyczne grafiki Koalicji Obywatelskiej tryumfujące z powodu postawienia zarzutów Morawieckiemu. Jeśli rządzący nie chcą, by obywatele uznali, że to polityczna zemsta na poprzednikach, powinni być w tej sprawie bardziej powściągliwi. Bo – choć uważam, że Morawiecki w tej sprawie działał niesłusznie – należy mu się, jak każdemu obywatelowi, rzetelny, sprawiedliwy i bezstronny proces. W targanym konfliktami środowisku sędziowskim nie będzie o to przecież aż tak łatwo. Z góry wiemy też, że przyszły wyrok podzieli Polskę.

Warto jednak, by to był rzetelny proces. Nie z powodów politycznych, ale z punktu widzenia troski o polskie państwo. Morawiecki dziś twierdzi, że gdyby jeszcze raz miał podjąć tamtą decyzję, postąpiłby tak samo. Prokuratura stoi na stanowisku, że było to przestępstwo przekroczenia uprawnień. Werdykt może stać się precedensem wyznaczającym granice odpowiedzialności za działanie w sytuacjach nadzwyczajnych. I stać się wskazówką, i ostrzeżeniem na przyszłość, jakie są granice arbitralności decyzji władzy państwowej.