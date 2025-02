Rusłan Szoszyn: Dlaczego Putin nie zatrzyma wojny? Jest kilka powodów

Prezydent Wołodymyr Zełenski stał się dla opętanych przez media rządowe i sfrustrowanych Rosjan „Goldsteinem”, którego mogą codziennie obwiniać o wszystkie swoje problemy, siedząc na dziurawej kanapie w nieogrzewanym mieszkaniu z popękanymi ścianami. To im Putin obiecał 24 lutego 2022 roku, że doprowadzi do „denazyfikacji i demilitaryzacji” Ukrainy. Obiecał rosyjskojęzyczną Ukrainę sterowaną przez starszego brata z Moskwy. Nie po to wysłał tam na śmierć setki tysięcy swoich rodaków i postawił wszystko na jedną kartę (łamiąc porządek międzynarodowy), by na dobre wpuścić nad Dniepr Amerykanów (którzy mieliby przejąć tam zasoby naturalne) i umożliwić Ukrainie przystąpienie w przyszłości do zachodnich instytucji (chociażby do UE).

Z czym miałby dzisiaj wyjść do nakręconych wojenną nienawiścią Rosjan, ogłaszając „zwycięstwo”? Z tym, że NATO już jest w Finlandii i Szwecji? Czy z tym, że nad Dnieprem po zawieszeniu broni mają się zameldować brytyjscy, czy francuscy żołnierze? Przecież Rosja miała wstawać z kolan, odbudowywać imperium, a nie doszła nawet do Charkowa.

Putin gra o całą Ukrainę. Nie zadowoli się okupacją Donbasu

Wysokie pensje, godne emerytury, zaawansowana służba zdrowia, własne nowoczesne technologie. Tego Putin nie ma w swojej ofercie dla Rosjan. Jego jedyną propozycją jest wojna, ekspansja, ciągłe poczucie zagrożenia. Naiwnie więc byłoby zakładać, że gospodarz Kremla dzisiaj zadowoli się jedną piątą częścią Ukrainy, usiądzie przy stole do rozmów i pozwoli władzom w Kijowie na rozbudowę milionowej armii, przystąpienie do UE czy odbudowę kraju. Zarazem to nie oznacza, że Putin nie może zmienić strategii wobec Kijowa. Właśnie to robi.

Kreml będzie grał z Waszyngtonem, pozorując chęć zakończenia wojny najdłużej, jak tylko się da, bo sam fakt tych wątpliwych negocjacji uderza w Ukraińców i całą Europę, a także osłabia więzi euroatlantyckie. Putin zawiesi broń, ale dopiero wtedy, gdy Ukraina, którą obecnie znamy, przestanie istnieć. Zmienia się Ameryka, zmienia się też Europa. Ale Putin pozostaje ten sam.