Jerzy Surdykowski: Rok 2025 pełen jest zagrożeń, które mogą wywrócić do góry nogami nasz świat

Zagrożenia spadają niespodziewanie; rozpętują się kryzysy lub epidemie, wybuchają wojny, na co nie mamy wpływu. Ale są też wydarzenia nieodwołalne, które muszą się stać, ale skutków przewidzieć nie sposób. Jak powrót do władzy w USA Donalda Trumpa czy nawet wybory prezydenckie w Polsce, które mogą doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska.