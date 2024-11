Czy Ryszard Petru naprawdę spędzi Wigilię na kasie w markecie?

Żeby tylko Ryszardowi Petru się rolka w kasie nie skończyła na zmianie

Ryszard Petru ucieszył się z pozyskania „zaskakujących sojuszników”, teraz więc piłeczka jest po stronie Kauflandu. Kolejna wymiana wpisów także przyniosła sporo komentarzy i życzeń – a to, żeby się rolka w kasie nie skończyła na zmianie, a to, żeby kolejka do posła nie była najdłuższa, a to, żeby nie dał się zapędzić do wykładania towaru, bo „wymaga to zdrowego kręgosłupa i mocnych kolan”. Pojawiły się też wezwania, by liberalny poseł „rozpędził na cztery wiatry tych nierobów i obiboków, którym się robić nie chce w Wigilię”. Wtedy jednak na pewno nie byłoby komu pracować, więc ta sugestia przez komisję Ryszarda Petru wzięta pewnie nie będzie.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Ale temat jest i na pewno będzie podnosił temperaturę przed świętami, zwłaszcza jeżeli posłowi nie uda się przepracować choćby dniówki w markecie. Może teraz na pomoc przyjdą politykowi pracodawcy i podpiszą z nim jakąś przedświąteczną śmieciówkę?