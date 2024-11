Wykształcona, wielkomiejska, liberalna klasa dyskutująca nie miała tymczasem innych narzędzi do analizowania wielkich zjawisk społecznych od tych, które oferuje polityka tożsamości. Kiedy już pogrupowano i zetykietowano wyborców, dzieląc ich na proste kategorie dające się określić na podstawie ich wyglądu, takie jak „kobiety”, „Afroamerykanie” czy „Latynosi”, wydawało się oczywistym, że każda z tych jaźni kolektywnych zwyczajnie musi poprzeć kandydatkę strony progresywnej. Ich głosy po prostu się „partii ludu” należały, bo przecież kobieta nie poprze „mizogina”, a Portorykańczyk polityka, na którego wiecu opowiada się rasistowskie dowcipy.

Partia Demokratyczna. To nie jest polityka, to handel odpustami

Skutek jest taki, że demokraci zachowują się, jak gdyby to wyborcy pracowali dla polityków, a nie odwrotnie. W ich optyce to nie partia ma przekonać do siebie elektorat, ale to suweren dostaje szansę wykazania się wobec polityczno-medialnej elity. Sąd toczy się tu więc nie nad jakością rządzenia, ale nad moralnością rządzonych. To nie władza ma udowodnić, że miała i ma pomysł na długi studenckie, ubóstwo mieszkaniowe czy ochronę zdrowia, to Amerykanie powinni dowieść, że nie są rasistami, seksistami, transfobami, wreszcie: faszystami. Wystarczy, że oddadzą głos na właściwą partię. To nie jest polityka, to handel odpustami.

Trumpizm odarty z demagogii jest obroną przywileju – i niczym więcej

Tymczasem owa kobieta i ów Portorykańczyk mogli podjąć decyzję nie na bazie paniki moralnej na Twitterze, ale na podstawie koloru czerwonego na koncie bankowym, wskazującym na problemy z płynnością finansową, albo na desce rozdzielczej, informującym o braku paliwa. Jeśli tak o tym pomyśleć, staje się jasnym, dlaczego i mapę wyborczą zdominowała republikańska czerwień.

Wybory w USA: Wypłata elitaryzmu następuje w monecie populizmu

Rzeczywistość wyrzucona drzwiami niechybnie wróci jednak oknem. Wypłata elitaryzmu następuje w monecie populizmu. J.D Vance może podkreślać swoje skromne pochodzenie, pozować do zdjęć z robotnikami zakładów motoryzacyjnych z Ohio, czynić erudycyjne nawiązania do radykalnej myśli społecznej po obu stronach Atlantyku, ale kiedy przychodziło do głosowania w Kongresie, rutynowo stawał po stronie pracodawców. Donald Trump może przebrać się za śmieciarza albo pracownika fast foodu, ale jako prezydent pracował na rzecz niskich podatków i mniejszej ilości regulacji dla najzamożniejszych. Elon Musk opanował libertariańską teorię, ale w praktyce preferowany przez niego model to kapitalizm państwowy, w którym miliarderzy najpierw pielęgnują relacje z politykami, a później odbierają łup w postaci rządowych subsydiów i kontraktów.