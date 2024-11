Anna Słojewska: UE bliżej do Kamali Harris, ale nie we wszystkim się z nią będzie zgadzać

Co więcej, to Biden wprowadził bardzo szkodliwą dla UE ustawę IRA, czyli de facto nieograniczonej pomocy finansowej dla amerykańskich producentów i gospodarstw domowych na drodze zielonej transformacji. Setki miliardów euro subsydiów czy ulg podatkowych dla made in USA osłabiają konkurencyjność europejskich firm. Trump grozi, że to zatrzyma (co pewnie byłoby złe dla klimatu, ale dobre dla europejskich przedsiębiorstw), ale raczej tego nie zrobi, biorąc pod uwagę, jaki to zastrzyk gotówki w ważnym dla niego Pasie Rdzy. Na pewno też nie robi tego Harris.

Konfrontacyjnie wobec Chin

Z tą kwestią łączy się podejście do Chin. Zarówno republikanie, jak i demokraci uważają Chiny za śmiertelne zagrożenie zarówno gospodarcze, jak i w kontekście bezpieczeństwa. I od UE żądają tak samo bezkompromisowego podejścia do Chin i najlepiej zerwania więzów handlowych.

Tyle, że Europie się to nie opłaca. Chiny są jej potężnym partnerem handlowym i owszem, UE może i powinna zachowywać się wobec Pekinu bardziej asertywnie, co już ma miejsce. Ale nie może pójść na otwartą wojnę. Z Harris ta równowaga pewnie byłaby utrzymana, w przypadku Trumpa istnieje natomiast ryzyko eskalacji. Czyli albo środków odwetowych ze strony Waszyngtonu wobec UE za brak pełnego wsparcia polityki amerykańskiej wobec Chin. Albo po prostu wystawienia Europy na ogromną presję handlową ze strony Państwa Środka.

Chiny stoją przed zapaścią demograficzną i potrzebują eksportu, żeby podtrzymywać wzrost gospodarczy. Jeśli zamknie się rynek amerykański, to automatycznie chińska fala eksportowa zaleje UE.