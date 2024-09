Piotr Kościński: Repatriacja nie bez grzechów

Czytaj więcej Polityka Na Białorusi zanika język… białoruski. „Kolejny etap rusyfikacji” Gdy w tym roku rozpoczęła się szkoła Mikałaja mieszkającego na Białorusi, 15-latek odkrył, że nauczyciele i pracownicy nie nazywają go już tym imieniem. Zamiast tego nazywali go Mikołajem, co jest rosyjskim odpowiednikiem jego imienia.

W przypadku naszych rodaków z Kazachstanu nie chodzi o przyjazd na kilka miesięcy czy rok, ale o przesiedlenie się na stałe. Jeśli do nas dotrą, to faktycznie spalą za sobą mosty. Sprzedają swój dom czy mieszkanie, pakują mienie przesiedleńcze, przybywają do Polski i mają się tu urządzić – czyli docelowo znaleźć miejsce zamieszkania i pracę.

Przez dłuższy czas repatriację organizowały przede wszystkim lokalne samorządy (miasta czy gminy), które zapraszały Polaków, oferując im mieszkanie i pracę, przynajmniej na taki czas. Dodatkowa pomoc pochodziła od rozmaitych sponsorów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami repatrianci po uzyskaniu odpowiednich zgód trafiają z Kazachstanu (podróżując zresztą za pieniądze z Polski) do specjalnych ośrodków repatriacyjnych. Po rocznym pobycie (kiedy to m.in. uczą się języka) oraz wyjściu z tych ośrodków każda osoba otrzyma pomoc finansową – po ok. 9 tys. zł na remont czy wyposażenie mieszkania; po 300 zł na osobę na wynajem mieszkania; po 25 tys. zł na osobę na kupno domu czy mieszkania (plus dodatkowe 25 tys. zł na całą rodzinę). To w największym skrócie, bo w rzeczywistości ta pomoc jest większa. Oczywiście, rzadko kiedy do Polski przybywają pojedyncze osoby. Zazwyczaj są to kilkuosobowe rodziny, a więc czteroosobowa rodzina ma do dyspozycji 125 tys. zł. Rzecz jasna w Warszawie niczego się za to nie kupi, ale poza największymi miastami może już tak. Zwłaszcza jeśli członkowie rodziny pracują i mogą myśleć o niewielkim kredycie.

Czy cały ten proces mógłby przebiegać lepiej? Na pewno tak. Czy mógłby przebiegać szybciej? Oczywiście! Być może konieczny jest przegląd procedur i ewentualne zmiany legislacyjne. To jednak temat przede wszystkim dla naszych parlamentarzystów.

Decydują ludzie

W przeszłości bywało i tak, że potencjalni repatrianci spotykali się z niezrozumieniem czy zbyt powolnym działaniem ze strony naszych służb konsularnych. Bo konsulowie to zwykli ludzie, tymczasem w miejscu takim jak Kazachstan potrzebne jest zaangażowanie wykraczające poza ramy zwykłej pracy urzędniczej. To duży kraj i pracownicy konsulatów muszą jeździć po odległych polskich wsiach. Sam widziałem kilka lat temu, jak wygląda dyżur konsularny w wiosce na północy Kazachstanu. Ale przecież repatriacja zależy nie tylko od MSZ, ale od kilku instytucji. To dość skomplikowany proces.