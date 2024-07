Czytaj więcej Konflikty zbrojne Viktor Orbán zapowiada dalsze "misje pokojowe". Nie zamierza się nikomu opowiadać Węgierski premier Viktor Orbán zamierza kontynuować swoją misję pokojową dotyczącą zakończenia wojny na Ukrainie, ale nie chce upubliczniać swoich kolejnych kroków w obawie, że mogą zostać storpedowane.

Wojna, przerwa na negocjacje, znów wojna i znów przerwa

– Kiedy mówimy o dziesięciu latach, nie mówimy o wojnie prowadzonej z taką intensywnością jak obecnie. Ale o zamiarach Rosjan na roczek „przymrozić” wojnę. To pozwoliłoby im odbudować siły i znów nacierać na Ukrainę. A jak coś pójdzie nie tak, wróg może znów „przymrozić” działania bojowe. Tak może grać w obniżanie intensywności i czasowe zawieszenia broni w ciągu dziesięciu lat, by nas docisnąć – opisuje ukraiński ekspert wojskowy i jeden z byłych dowódców w batalionie Ajdar Jewhen Dykij.

Ukraina zaś nie bardzo ma wyjście, coraz bardziej bowiem prawdopodobne jest zwycięstwo w USA Donalda Trumpa. A ten zapowiada, że szybko zakończy wojnę. Główny sojusznik Kijowa może go zmusić do ulegnięcia, odbierając pomoc wojskową, dlatego prawdopodobnie Zełenski – wyprzedzając nieuchronne – już obecnie mówi, że do końca roku „aktywna faza wojny” może zostać zakończona.

Putina można zmusić do ustępstwa, ale czy Trump tego chce

Wszyscy sądzą, że Trump może kosztem Ukrainy doprowadzić do zawieszenia broni na obecnej linii frontu. Dlatego armia Putina, mimo wszystkich braków i słabości, właśnie obecnie wzmacnia ataki na całej jego linii, by urwać jak najwięcej ziemi.

Były brytyjski premier Boris Johnson uważa jednak, że Trump może zmusić Putina do ustąpienia „przynajmniej na granice z 2022 roku”, czyli sprzed inwazji. Nie mówi tylko, w jaki sposób tego dokonać, dla lidera Rosji byłaby to po prostu klęska. Doradcy republikańskiego kandydata radzą nie znosić sankcji przeciw Kremlowi, dopóki nie zostanie zawarty pokój „do przyjęcia przez ukraińską stronę” i to mógłby być bardzo skuteczny środek nacisku. Ale Trump już zdążył powiedzieć, że jest przeciwnikiem wszelkich sankcji, przede wszystkim przeciw Rosji.