Stąd poniedziałkowe orzeczenie Sądu Najwyższego nie jest jedynie polityczną manifestacją poparcia dla Donalda Trumpa, jak sugeruje to obóz Partii Demokratycznej, ale przede wszystkim ochroną wszystkich osób, które w przyszłości będą sprawować najwyższą władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych.

Należy przy tym podkreślić, że w liczącym 100 stron orzeczeniu Sądu Najwyższego nie można doszukać się formalnego zezwolenia na bezkarność. W opinii najwyższego organu władzy sądowniczej prezydenci są chronieni „absolutnym” immunitetem tylko w zakresie obowiązków określonych przez Konstytucję, a immunitet nie obejmuje „nieoficjalnych” działań.

Co to oznacza? Na przykład to, że Bill Clinton powinien zostać postawiony do pełnej odpowiedzialności karnej za kłamstwo przed komisją parlamentarną dotyczące jego romansu ze stażystką w czasie pełnienia obowiązków prezydenckich. Uznano jednak, że w tym wypadku prezydenta chronił całkowity immunitet. Clinton nie stanął też przed sądem po zakończeniu kadencji, mimo że bardzo się tego obawiał.

Trump jak król stojący ponad prawem?

Niezmiennie od lat 70. XX w. Departament Sprawiedliwości (DOJ) prowadzi politykę, zgodnie z którą urzędujący prezydenci nie mogą być stawiani w stan oskarżenia, ponieważ uniemożliwiałoby im to wykonywanie obowiązków zwierzchnika władzy wykonawczej. Przywilej ten dotyczy wyłącznie urzędującego prezydenta i nie rozciąga się na żadną inną osobę, w tym nawet na wiceprezydenta. Dwóch sędziów Sądu Najwyższego USA Joseph Story i Samuel Alito zwróciło uwagę (w orzeczeniu do sprawy Trump v. Vance z 2020 r.), że władza wykonawcza ma pełną swobodę w podejmowaniu czynności prokuratorskich. A to oznacza, że podjęcie działań przeciw prezydentowi może odbyć się wyłącznie za jego zgodą. Czyli wbrew powszechnej histerii wywołanej przez obóz Joe Bidena, poniedziałkowa decyzja Sądu Najwyższego USA nic w tym zakresie nie zmienia, a jedynie potwierdza to, co było powszechnie uznawane od 236 lat.

Prezes Sądu Najwyższego John Roberts jedynie potwierdził znaną i powszechnie uznawaną zasadę, że „prezydent nie może zasłaniać się immunitetem za swoje nieoficjalne działania, ponieważ nie stoi ponad prawem. Jednak Kongres nie może kryminalizować postępowania prezydenta w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków władzy wykonawczej wynikających z Konstytucji”.