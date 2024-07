Maciej Strzembosz: Jakobini zwani Silnymi Razem wytoczyli katastrofalną wojnę zdrowemu rozsądkowi

Fikołek Donalda Tuska w kwestii CPK, nagonka na Paulinę Matysiak oraz tropienie myślozbrodni Patryka Słowika, bo Grzegorz Rzeczkowski, mający badać dezinformację, nie potrafi zrozumieć ironii – współcześni polscy jakobini mają to do siebie, że niezależnie co popierają, to popierają na 300 proc. i do ostatniej sekundy.