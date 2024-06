Trudno uwierzyć, że świecka przestrzeń publiczna, jaką powinien być urząd, pozbawiona symboli religijnych może zakłócać pokój społeczny bądź kwestionować prawdę. Od czasów Arystotelesa prawda jest zgodnością faktów (obowiązująca Konstytucja RP i prawo) z rzeczywistością (równe, bezstronne i neutralne traktowanie w urzędzie). Gdzie tu jest zamach na wolność religijną?

W artykule mamy rozróżnienie „świeckości” i „laickości”. „W tym kontekście nie można mylić państwa laickiego z państwem świeckim, gdyż to karygodny błąd i świadczy o niskiej kulturze intelektualnej” – grzmi ksiądz Nęcek. Duchowny dopuszcza istnienie państwa polskiego jako świeckiego, niereligijnego, które uznaje prawo do poszukiwań religijnych, ale zupełne fałszywie przeciwstawia mu państwo laickie, które ma niszczyć życie religijne obywateli. Duchowny popełnia w swoim wnioskowaniu zarówno formalny, jak i materialny błąd logiczny. Wystarczy zajrzeć do słownika synonimów, by przekonać się, że „świecki” to synonim słowa laicki, a „laicki” jest synonimem słowa świecki.

Ksiądz profesor twierdzi, że „państwo laickie jest państwem programowo usiłującym wykluczyć małymi kroczkami wszelki aspekt i symbol religijny z życia publicznego. Taka perspektywa to forma ukrytego lub jawnego totalitaryzmu” (sic!) . Wróćmy do definicji. Laicyzm (z fr. laicisme) to zgodnie z definicją rozdział Kościoła od państwa i zarazem brak wpływów religijnych na sprawy państwowe. A laickość (z fr. laïcité) nie wypiera religii z państwa, lecz gwarantuje prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary i wszystkie wyznania traktuje jako równe. Nie zapewnia jednak specjalnego traktowania żadnej religii. Wyznania i religie powinny podlegać takim samym prawom jak inne sfery życia i nie stać ponad prawem. Ergo żaden z symboli religijnych nie powinien być umieszczany w urzędzie ani w żadnej inne przestrzeni związanej z państwem lub samorządem terytorialnym.

Skąd zatem błąd? Być może stąd, że ks. Nęcek uznał, iż laickość wywodząca się z Francji jest tam akceptowana przez większość społeczeństwa, które uważa, iż religia jest sprawą prywatną, a nie publiczną. Taki pogląd z kraju najstarszej córy Kościoła może być taktowany przez duchownego jako zagrożenie dla polskiego Kościoła katolickiego. Stąd błędne i intencjonalne w swym zamiarze przeciwstawienie laickości państwu świeckiemu, za którym ks. Nęcek zdaje się opowiadać.