Nawiasem mówiąc mija już ponad stuletnia rocznica narodzin tego strachu, gdy Józef Piłsudski zawarł sojusz z Semenem Petlurą do walki z Moskwą.

A dziś nasz kraj jest najważniejszym zapleczem walczącej Ukrainy. Nie Słowacja czy Węgry (powiedzmy - teoretycznie, gdyby premierami nie byli Viktor Orban i Robert Fico), nie Rumunia – lecz my. Dlatego Kreml robił, robi i będzie robić wszystko co może, by skłócić Warszawę z Kijowem.

Putin tradycyjnie gra na resentymentach

Ciekawe przy tym, że obecnie czy to Putin czy też jego urzędnicy nie kierują pod naszym adresem żadnych przekazów pozytywnych, próbując nas po prostu przekupić i w ten sposób odciągnąć od Ukrainy. W rodzaju: „Dajcie już spokój tej Ukrainie, wyobraźcie sobie tylko ile zarobiliście, gdybyście byli z nami” albo „Przecież wy, jak i my nie lubicie Waszyngtonu (Brukseli, Berlina etc.), bądźmy więc razem”. Lub może: „Jesteśmy Słowianami, musimy trzymać się razem! No to napijmy się”.

Jedyne co Kreml ma w zanadrzu to kierowanie przekazu nawet nie do nas lecz do Ukraińców, próbując przestraszyć ich Polakami. Może to świadczyć o tym, że Putin dobrze ocenia poziom niechęci do siebie i swych rządów w naszym kraju. Uznał, że nie ma po co tracić czasu na nas. Tylko, że jedyne co mu pozostało to szukanie jakichś antypolskich resentymentów w Ukrainie. Przy czym wydaje się, że tutaj popełnił błąd i znów (jak i w momencie wydawania rozkazu rozpoczęcia najazdu) nic nie zrozumiał ze współczesnej Ukrainy.

Polskie rakiety, które czekają na komentarz Putina

Z pewną złośliwością można by stwierdzić, że szkoda iż rosyjski lider wystąpił za wcześnie. Jeszcze nie wiedział pewnie o kupieniu przez nasz kraj prawie tysiąca pocisków JASSM, w których zasięgu będzie i Moskwa, i Petersburg.