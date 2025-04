Bo i wydaje się, że choć stanowiska USA z jednej strony, a Ukrainy wspieranej przez Europejczyków z drugiej, pozostają wciąż odległe, to jednak doszło do zbliżenia w kilku punktach. Stało się to możliwe, bo przed wylotem do Rzymu Zełenski przedstawił kontrpropozycję do scenariusza Waszyngtonu, co dało Trumpowi czas na refleksję.

Postęp dotyczy kwestii akcesji do NATO. Ukraińcy teraz nie domagają się już „gwarancji”, że wejdą do Sojuszu, a Amerykanie podkreślają, że zapowiedź obecnego prezydenta USA, iż nie przyjmie Ukrainy do paktu, nie jest zobowiązująca dla jego następców. Jest też pewien postęp w sprawach terytorialnych. Trump oferuje Putinowi uznanie aneksji Krymu przez USA, ale zapowiada, że nie będzie domagał się takiego uznania ani od Ukraińców, ani od Europejczyków. Poza tym Waszyngton opowiada się za zamrożeniem linii frontu, co oznacza, że łącznie około 1/5 ukraińskiego terytorium de facto pozostałaby przy Rosji. Ukraina domaga się „zwrotu” utraconych ziem, ale już nie mówi o powrocie do granic z 1991 roku. Jej postulaty w tym punkcie pozostają umyślnie niejasne.

Ukraina chce najpierw zawieszenia broni, a potem negocjacji. Rosja odwrotnie

Ameryka staje natomiast po stronie Ukrainy, gdy idzie o utrzymanie w obecnym kształcie sił zbrojnych (największych w Europie po rosyjskich). Putin domaga się ich redukcji. Są też żądania ukraińskie, do których Stany się nie odnoszą. Jednym z nich są gwarancje bezpieczeństwa w postaci europejskiej misji pokojowej wspartej przez USA. Innym - wykorzystanie rosyjskich rezerw dewizowych zamrożonych na Zachodzie do odbudowy Ukrainy.

Kluczowa jest tu jednak sekwencja zdarzeń. Zełenski po raz kolejny apelował w sobotę o „natychmiastowe, bezwarunkowe” zawieszenie broni. Dopiero po tym przystąpiono by do rozwiązania wszystkich spraw spornych, w tym terytorialnych. Putin odwrotnie: uważa, że walki mogą zostać wstrzymane dopiero jak wszystkie warunki Moskwy zostaną wstrzymane. Kreml uważa, że skoro Amerykanie przestają wspierać Ukraińców dostawami broni, czas działa na froncie na jego korzyść. W tej sprawie Trump zdaje się przechodzić na stronę Kijowa.

Zełenski zdołał też utrzymać wsparcie Europejczyków. W Rzymie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. „Ukraina jest gotowa na natychmiastowe zawieszenie broni. Prezydent Zełenski mi to dziś powtórzył. Chce pracować razem z Amerykanami i Europejczykami aby wprowadzić to w życie. To do prezydenta Putina należy teraz wykazanie, że faktycznie zależy mu na pokoju” - napisał w mediach społecznościowych Macron.