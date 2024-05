Bardziej intelektualnie niż emocjonalnie pojął, że przyszłość Niemiec wiąże się z Francją

Rosjanie wyświadczyli mu wielką przysługę, gdy wykluczyli swoją strefę okupacyjną z planu Marshalla, umożliwiając odrębny rozwój gospodarczy zachodnich stref okupacyjnych. A im bardziej Stalin nasilał zimną wojnę, tym bardziej przyśpieszał scalanie się zachodnich stref i powstanie państwa zachodnioniemieckiego. Adenauer gardłował za zjednoczeniem Niemiec, gdyż wypadało to czynić każdemu Niemcowi. Nie pragnął jednak niczego innego, jak zachowania podziału kraju. Co konsekwentnie Rosjanie zrobili za niego.

Los raz jeszcze uśmiechnął się do niego, gdy został wybrany na przewodniczącego Rady Parlamentarnej. Gremium ułożyło najlepszą konstytucję w dziejach Niemiec – w nocy z 23 na 24 maja 1949 roku. Gwarantowała zachowanie równowagi między silnym kanclerzem a krajami związkowymi w federacyjnie urządzonym kraju. W porównaniu z tą doby weimarskiej – prawdziwe arcydzieło. Generalnie zakreślała nową niemiecką demokrację, biorąc lekcję z totalitarnych doświadczeń lat 1933–1945. „Godność ludzka jest nienaruszalna” – nieprzypadkowo zapisano w art. 1.

Konrad Adenauer świetnie znał Niemców. Wiedział, co ich zgubiło

Po tym sukcesie przyszedł drugi. Założona przez Adenauera chadecka partia wygrała wybory, a on w wieku 73 lat został pierwszym kanclerzem RFN. Zapamiętał dobrze słowa Churchilla: „Niemcy rzucają się albo do gardła, albo do stóp”. Nie uczynił ani jednego, ani drugiego. Sam świetnie znał Niemców. Wiedział, co ich zgubiło, dlatego im nie dowierzał. W nowej siedzibie Bundestagu w nadreńskim Bonn kazał przyśrubować kałamarze do pulpitów, by nie dopuścić do chuligaństwa. Szpiegował swoich ministrów. Jednego z nich, przyłapanego w burdelu, nie dopuścił do objęcia MSZ. Pomimo że ucieleśniał sobą godność, powagę i dostojeństwo, miał osobliwą skłonność do robienia psikusów. I tak regularnie chował wielki drewniany kloc, który podstawiał sobie przy mównicy niski przewodniczący Bundestagu Eugen Gerstenmaier.

By na trwale zakotwiczyć demokrację nad Renem, w ciągu kilku lat antykomunistyczny kanclerz zachodnioniemiecki kraj zintegrował z Europą Zachodnią. Przede wszystkim pogodził go z odwiecznym arcywrogiem – Francją. Porozumienie dało podstawy do stworzenia zalążka Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, protoplasty dzisiejszej UE. Był więc Adenauer pierwszym niemieckim mężem stanu, który interesy Europy przedkładał nad interes Niemiec. Bardziej intelektualnie niż emocjonalnie pojął, że przyszłość Niemiec wiąże się z Francją. Pomimo że nie darzył jej większą sympatią, nie gustował w jej kulturze, a do 70. roku życia raz tylko odwiedził Paryż.