Kumulacja problemów – z tym właśnie obecnie mierzy się Prawo i Sprawiedliwość. Komisja ds. badania wpływów rosyjskich uderzy w Antoniego Macierewicza i jego otoczenie. Do dzisiaj przedstawiciele partii nie potrafią obronić wiceprezesa partii, jeśli chodzi o jego niejasne decyzje jako szefa MON i też te wcześniejsze, jak przygotowanie aneksu do raportu WSI, którego nie zdecydował się opublikować ani prezydent Lech Kaczyński, ani też prezydent Andrzej Duda. Michał Dworczyk do dzisiaj nie odpowiedział za narażenie państwa na szkodę przez aferę mailową. Za publikację archiwalnych planów obronnych nie odpowiedział też Mariusz Błaszczak. A do tego dochodzą dziwne persony, którymi otaczało się środowisko PiS, jak były sędzia Tomasz Szmydt czy rosyjski szpieg w komisji likwidacyjnej WSI. W najbliższych tygodniach dowiemy się więcej o szkodliwych kontaktach PiS i złych decyzjach partii. W kontekście bezpieczeństwa i agresji Rosji na Ukrainę sprawa dla PiS jest problematycznie rozwojowa. I niejedyna.

Znowu kłócą się w PiS i grożą sobie pozwami

Krzysztof Jurgiel, eurodeputowany PiS, zapowiedział, że może wystosować pozew cywilny przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu po tym, jak został zawieszony w prawach członka partii i obwiniony o przejścia dwóch radnych PiS w sejmiku podlaskim do koalicji KO–PSL i utraty władzy w regionie. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jurgiel zapowiedział, że z partii nie zamierza odchodzić, będzie się odwoływał i chce stanąć przed sądem partyjnym. Ale znamienna była wypowiedź Mariusza Błaszczaka w Radiu ZET na temat Jurgiela: – Proszę pytać tego pana, który takie działania podejmuje – powiedział szef klubu PiS, unikając odpowiedzi. Widać, jak krótka w PiS jest droga od kolegi partyjnego do „tego pana”.

Faktem jest, że PiS poniosło spektakularną porażkę na Podlasiu, straciło bastion, a Jacek Sasin, który miał zaprowadzić tam porządki partyjne, też poniósł klęskę. W PiS szuka się kozła ofiarnego, na którego pasuje Jurgiel. Kolportowane są plotki, jakoby chwalił się przy alkoholu pomocą przy przejściu dwóch radnych do obozu KO-PSL, ale twardych dowodów na to nie ma. Jurgiel to stary druh polityczny Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze z czasów Porozumienia Centrum. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Jurgiel bez walki się nie podda, nie da sobie przykleić łatki zdrajcy PiS i będzie chciał oczyścić swoje „dobre imię”. Może to być wyjątkowo widowiskowy spór partii z Jurgielem, który ma bogatą wiedzę na temat przeszłości zarówno PiS, jak i PC.

Ważny polityk PiS znęcał się nad żoną? Został zawieszony

Nawet pięć lat więzienia grozi europosłowi PiS Grzegorzowi Tobiszowskiemu, jeśli potwierdzą się informacje, że znęcał się nad partnerką. Prokuratura Rejonowa w Zabrzu nadzoruje dochodzenie w sprawie znęcania się psychicznego nad Tatianą A. przez byłego wiceministra energii i europosła PiS. Sprawa nie wygląda dobrze. Są nagrania, na których polityk PiS atakuje słownie konkubinę. 31 stycznia 2024 r. Tatiana A. zgłosiła zawiadomienie o przestępstwie w komisariacie policji w Zabrzu – podał Onet, który nagłośnił bulwersującą sprawę. Na nagraniach będący pod wpływem alkoholu polityk PiS obraża partnerkę, grozi jej i arogancko zachowuje się również wobec funkcjonariuszy policji.