O tym, że w końcu doszło do odblokowania wsparcia, zdecydował Donald Trump. W piątek tłumaczył w mediach społecznościowych, że uratowanie Ukrainy jest ważniejsze dla Europy niż dla Ameryki, ale dla Ameryki też ważne. Wiele wskazuje na to, że były prezydent doszedł do wniosku, iż dalsza obstrukcja jest dla niego samego bardzo ryzykowna. Jeśli bowiem, jak to przewiduje CIA, ukraiński front padnie bez szybkiego wsparcia Ameryki, Trump może za to zostać obarczony odpowiedzialności tuż przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. To byłoby trudne do pogodzenia z obrazem silnego przywódcy, jaki stara się roztaczać miliarder. Nie bardzo też widać, jak miałby w takich warunkach przekonać do siebie centrowych wyborców, bez których Białego Domu nie zdobędzie.

Ku wsparciu Ukrainy Trumpa pchnęły też wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Wobec narastającego zagrożenia ze strony Iranu dalsze odkładanie wsparcia dla Izraela (26 mld dol.) byłoby niezrozumiałe dla religijnego elektoratu miliardera. I choć Johnsona zadbał, aby głosowano osobno nad wsparciem dla Ukraińców, Izraelczyków i Tajwańczyków, to jednak wszystko to było powiązane.

Większość republikańskich wyborców nie chce, aby Ameryka wspierała Ukrainę. Trump musi to brać pod uwagę

O kruchości wsparcia dla Ukrainy w Ameryce świadczą też inne chwyty taktyczne, do których musiał się uciec Johnson aby pomoc wreszcie przeszła. Zaproponował więc, aby 1/6 wsparcia została wypłacona w formie pożyczek dla Kijowa a nie darowizn. Osiem miliardów dolarów pomocy ma też zostać sfinansowane z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego w USA. A wszystkiemu towarzyszy jeszcze jedna ustawa wymuszająca sprzedaż TikToka przez chiński kapitał. Wreszcie sam Johnson musiał zaryzykować własną karierę aby pakiet pomocowy został uruchomiony.

Wszystko to stwarza wrażenie, że Trump, który sam jest oskarżony o próbę zamachu stanu w USA, zdecydował się na zmianę kursu ze względów taktycznych a nie z głębokiej wiary, że należy ratować ukraińską demokrację przed rosyjskim autorytaryzmem. To zaś niesie ryzyko, że już po zdobyciu Białego Domu miliarder zmieni zdanie. Sam zresztą zapowiada, że w ciągu 24 godzin dojdzie do porozumienia z Putinem. Zdaniem „Washington Post” będzie ono polegało na uznaniu aneksji Krymu i Donbasu przez Amerykę.