Co Iran ajatollahów ma wspólnego z Rosją Władimira Putina

Jednak tym, co najbardziej powinno obecnie zwrócić uwagę, są powiązania Iranu z Rosją oraz analogie pomiędzy sytuacją Izraela i Ukrainy. Zagrożenie i strach Izraelczyków przed zmasowanym atakiem irańskich rakiet i dronów jest niemal codziennym doświadczeniem Ukraińców od momentu inwazji rosyjskiej w 2022 r. Przekonania i intencje Władimira Putina są jasne: uważa on, że dla niepodległej Ukrainy nie ma miejsca na mapie Europy. Podobny cel przyświeca reżimowi ajatollahów – wymazać Izrael z powierzchni świata.

Ukraina walczy o niepodległość i prawo do samostanowienia nie tylko dla siebie, ale i całej Europy. Izrael, jedyny demokratyczny kraj w regionie, reprezentuje wartości, na których opiera się zachodni porządek i bezpieczeństwo. Analogie między Izraelem a Ukrainą z jednej strony, a Iranem i Rosją z drugiej, istnieją nie tylko w warstwie ideologicznej. Powiązania między Iranem a Rosją są ewidentne.

Delegacja przedstawicieli Hamasu była przyjmowana przez Moskwę wkrótce po masakrze z 7 października. Ambasador Federacji Rosyjskiej przy ONZ stwierdził, że Izrael nie ma prawa do samoobrony, ponieważ jest „państwem okupującym”. Iran dostarcza Rosji drony używane do bombardowania ukraińskich miast i uczestniczy w budowie fabryki dronów w Rosji. Drony, których Iran używał w ataku na Izrael, to takie same drony, które wysyła Rosji do użycia przeciw Ukrainie.

Dlaczego Zachód nie może ustąpić Iranowi

Po raz kolejny w historii, przekonujemy się, że gdy mamy do czynienia z przeciwnikiem, który nie szanuje życia własnych obywateli – a tak jest zarówno w przypadku Iranu, jak i Rosji – polityka ustępstw nie działa. Zarówno Iran, jak i Rosja muszą zobaczyć, że Zachód jest zjednoczony i zdeterminowany, by bronić swoich wartości. Konsekwentne sankcje, odblokowanie wsparcia finansowego dla Ukrainy i Izraela, uznanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną przez Unię Europejską to działania, które muszą być natychmiastowym efektem zmiany doktryny.

Izrael jest pierwszą linią obrony demokracji przed terrorem sponsorowanym przez Iran, a teraz przed samym Iranem, podobnie jak Ukraina jest naszą pierwszą linią obrony przed autorytaryzmem Putina. Sojusz między Teheranem a Moskwą to nie przypadek. Reżimy dążące do zrewidowania porządku międzynarodowego mają zbieżne interesy pomimo dzielących je różnic. Zaczynają od atakowania krajów znajdujących się na obrzeżach Zachodu: to najlepszy sposób na przetestowanie wytrzymałości systemu. Słabość na jednym froncie ma konsekwencje na innym: tego właśnie Zachód nie zrozumiał w przypadku przekroczenia słynnej czerwonej linii w Syrii. Sześć miesięcy później Rosja zaanektowała Krym. Czas najwyższy, by połączyć kropki i podjąć solidarne, jednoznaczne działania.