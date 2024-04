Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko: Przygotowujemy się do wojny

Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny – nie ja to wymyśliłem. To bardzo słusznie powiedziane stwierdzenie - powiedział prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. Jak zaznaczył, „Białoruś nikomu nie zagraża”.