Hamas nie może mieć już nigdy w przyszłości możliwości zaatakowania Izraela

Niestety Hamas nie przebiera w środkach i wykorzystuje każdą możliwość, by osiągnąć swoje plany. Używa szpitali jako magazynów broni i wyrzutni rakietowych. Ludność cywilną, własną ludność, wykorzystuje jako tarczę obronną, jako środki i narzędzia w drodze do celu. Nawiązując do słów naszej premier Goldy Meir, terroryści Hamasu nadal bardziej nienawidzą nas, Żydów, niż kochają swoje dzieci.

Ta wojna musi się zakończy tyko w jeden sposób: Hamas nie może mieć już nigdy w przyszłości możliwości zaatakowania Izraela. Nie chcemy wojen, nie wierzymy w świętość wojny. Chcemy, by nasi obywatele żyli w pokoju, co też im się należy. Ale będziemy też walczyć o nasze prawa do życia, jak każde inne normalne państwo na świecie.

Czekamy na powołanie ambasadora RP w Izraelu już przeszło dwa lata

Miejmy nadzieję, że ten koszmar trwającej obecnie wojny szybko się zakończy. Oby nasi wnukowie już nie musieli walczyć o normalne życie we własnym państwie, do którego mamy prawo jak każdy naród.

Wypowiedzi polityków nie ułatwiają tej sytuacji, a nawet ją utrudniają. Nie znaczy to jednak, by przekreślać wysiłki budowania mostów porozumienia i zrozumienia. Czekamy na powołanie ambasadora RP w Izraelu już przeszło dwa lata. Wierzymy, że obecność przedstawiciela państwa polskiego tej rangi w Izraelu będzie gwarancją budowy właściwych relacji między naszymi krajami.

Piszę to jako obywatel Polski i Izraela i ubolewam nad pogorszeniem się relacji między naszymi krajami. Szczególnie od wybuchu tej wojny, której nie chcieliśmy i nie chcemy.