Tymczasem sytuacja polityczno-prawna pozostaje wciąż uwarunkowana niekonstytucyjną chuliganerią sprzed wyborów. Ba, obrona umocnień poprzedniego systemu nieliberalnego trwa w najlepsze! Prezydent ma prawo weta, z którego chętnie korzysta. Trybunał Konstytucyjny orzeka „bez żadnego trybu” na korzyść osób związanych z poprzednią władzą. W tym samym duchu reinterpretuje ustawę zasadniczą. Dokonane zmiany kadrowe w Sądzie Najwyższym stawiają pod znakiem zapytania sensowność stawiania kogokolwiek przed Trybunałem Stanu.

Pogarda dla grubej kreski. Dlaczego środowisko Jarosława Kaczyńskiego nie doceni wielkoduszności w rozliczeniach

Upływ czasu rodzi poczucie bezkarności, co ma znaczenie społeczne. Prowadzi do zablokowania emocji, którą normalny człowiek powinien odczuwać. A mianowicie: wstydu za popełnianie świństw. Obecnie w świecie polityki jakoś nie widać chętnych do wstydu. Wystarczy pomachać flagą. Powołać się na miłość ojczyzny. Ten patriotyzm amnezji doskonale przyczynia się do traktowania lat 2015–2023 jako drobiazgu. Ot, jeszcze jeden „okres błędów i wypaczeń” w naszej historii.

Nie sądzę jednak, aby środowisko Jarosława Kaczyńskiego skłonne było docenić wielkoduszność i niesumienność w rozliczeniach. Przecież właśnie tam do rangi cnoty wyniesiono pogardę dla polityki grubej kreski.