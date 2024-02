To już dwa lata, od kiedy Polską wstrząsnęła „wojna u granic”. Po 1945 roku konflikt zbrojny był najbliżej nas na dość odległych Bałkanach. 24 lutego 2022 roku wojna zapukała prosto do naszych drzwi. Jednak zamiast samej wojny pojawił się jej skutek – kilka milionów uchodźców. Ludzie uciekali przed bombardowaniami, czołgami i dronami. Zostawili za sobą cały dobytek, biorąc raptem kilka potrzebnych rzeczy. Obraz przerażonych matek, nawet ciężarnych, które z dziećmi przekraczały granicę, zostanie z nami długo.

Pomoc na granicy i milion uchodźców z Ukrainy

To były bardzo trudne chwile. Lecz Polacy – po raz kolejny w swojej wyboistej historii – stanęli na wysokości zadania. Przewozili uchodźców w bezpieczne miejsca: do swoich domów, mieszkań, tam gdzie ciepło, gdzie nie spadają bomby. Od pierwszych chwil eskalacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie na granicy polsko-ukraińskiej pojawili się ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomocy medycznej udzielili wówczas tysiącom osób. Wolontariusze PCK potrzebującym rozdawali żywność, wodę, koce, odzież.

Pierwsza faza pomocy to nie tylko działalność na granicy. To również pomoc humanitarna na terenie samej Ukrainy. Niemal od razu PCK pod znakiem Czerwonego Krzyża wysłał do ogarniętego konfliktem sąsiada tysiące ton żywności, zestawów higienicznych, sprzętu medycznego. Do Ukrainy wysłaliśmy ponadto przemysłowe agregatory prądu, dzięki którym działają szpitale i szkoły, choćby w Buczy. Na przestrzeni dwóch lat zrealizowaliśmy w sumie niemal 1 tys. transportów humanitarnych.

Obecnie w Polsce przebywa około miliona uchodźców z Ukrainy. Tak przynajmniej wynika z liczby numerów PESEL. Potrzeby uchodźców się zmieniają. Na początku była to głównie pomoc materialna i medyczna. Dzisiaj potrzebna jest skuteczna integracja w społeczeństwie polskim, kursy języka polskiego, aktywizacja zawodowa, a także podstawowa pomoc prawna. W tym celu otworzyliśmy 16 centrów integracji. Do tej pory pomoc od PCK otrzymało – w różnych formach – 1,8 mln Ukraińców; jej wartość przekroczyła 304 mln zł.