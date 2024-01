Nie ma żadnej zrozumiałej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to koalicja 15 października., ale też najrozmaitsze inne środowiska usilnie zabiegały – mocniej niż PiS – o ułaskawieniowy ruch prezydenta

Budowa tematu, o ile w ogóle miała być obliczona na pokazanie kolejnej edycji kompromitacji prezydenta nie mogła odnieść żadnego skutku, ponieważ człowiek skompromitowany nie może się już skompromitować; kłania się kodeks Boziewicza. Zagadka została schowana gdzie indziej. Nie ma żadnej zrozumiałej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to koalicja 15 października., ale też najrozmaitsze inne środowiska usilnie zabiegały – mocniej niż PiS – o ułaskawieniowy ruch prezydenta. O co tu chodziło? Bo chłopski rozum tego nie rozbierze. Większość sondażowa respondentów wypowiedziała się za konsekwentnym wykonywaniem wyroku, a siłą najgorliwiej optującą za uwolnieniem obydwu ciężkich przestępców państwowych stała się… koalicja 15 października (oraz wolne media).

Z iloma przestępcami którykolwiek z prezydentów fotografował się publicznie?

Temat można było przecież tak łatwo wyłączyć jak wtyczkę z gniazdka. Przepytani obywatele już mediom powiedzieli: wyłączcie tę wtyczkę; ponad połowa powiedziała: mają odbyć karę. A może warto na przykład zapytać prezydenta, z iloma żonami ubiegających się o ułaskawienie skazanych spotkał się od czasu objęcia urzędu? To wchodzi w zakres informacji publicznej, prawda? Jedno już wiemy: z żadną z nich się nie sfotografował, żadna nie towarzyszyła prezydentowi podczas oficjalnego wystąpienia. Przepraszam Urząd Prezydenta RP, ale z iloma przestępcami którykolwiek z prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej fotografował się publicznie? Ewidentnie ich lansując, a następnie, jak poplecznik – dając im schronienie w swojej siedzibie? Nigdy, żaden, z żadnym.

Gdyby datę 15.10 odczytać jak godzinę, to przychodzi na myśl genialny film pt. „15:10 do Yumy”, stawiający na ostrzu brzytwy zmaganie się dobra ze złem. O 15:10 odjeżdża pociąg, którym groźny przestępca zostanie dowieziony przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, jednak by to nastąpiło, samotny szeryf musi przechytrzyć bandę rzezimieszków dążących do odbicia kompana. Obawiać się należy, że za rozwiązaniem zagadki stoi lęk koalicji 15 października, brak pomysłu, sprytu, finezji, by nie powiedzieć: cynizmu, który w obliczu totalnego cynizmu Jarosława Kaczyńskiego jest niezbędny, acz wyłącznie w porcji, która uchroni stronę demokratyczną przed wpadaniem w zastawiane sidła.