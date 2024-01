Ale otoczenie prezydenta wbiło sobie do głowy, że powtórne ułaskawienie to despekt na honorze głowy państwa i przyznanie się do błędu. I ze wszystkich sił stara się powstrzymać głowę państwa od działania. A szef gabinetu posuwa się nawet do prostowania jego słów z wywiadu i tłumaczenia „co właściwie Andrzej Duda miał na myśli”.

Jarosław Kaczyński ma większy wpływ na Andrzeja Dudę

Rozrywany sprzecznymi interesami obu środowisk prezydent gubi się więc podwójnie: ani nie jest bohaterem PiS, ani nie buduje własnej pozycji.

Najnowsze medialne nieporozumienia między Andrzejem Dudą i jego ministrem wskazują jednak, że to prezes Prawa i Sprawiedliwości ma wciąż decydujący wpływ na prezydenckie deklaracje.