Innego PiS-u nie będzie. Jarosław Kaczyński wraca do korzeni Innego Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. Jarosław Kaczyński wskazał kierunek, w jakim ma zmierzać jego partia. Będzie ostrzej i bardziej jednoznacznie. Ze szkodą dla prawicowego myślenia.

Egzekwowanie odpowiedzialności od funkcjonariuszy PiS ma się nijak – niezbędne jest to z całą siła podkreślić – do poglądów politycznych ich wyborców, mniej lub bardziej zauroczonych Kaczyńskim, a może tylko przekonanych, że głosują na konserwatyzm lub czynią to ze swoiście rozumianych pobudek patriotycznych. Konserwatyzm nie musi mieć agresywnie populistycznego nastawiania. Polski konserwatysta zdolny jest stać po stronie państwa prawa w takim samym stopniu, jak chadek, liberał czy zwolennik lewicy. Powinien się też dowiedzieć, jak dalece Jarosław Kaczyński konserwatyzm w Polsce zmanipulował i pogrążył.

Nie ma co głosić katastrofy, Polska nie załamała się pod rządami PiS

Stawka Wielkiego Audytu Państwa Polskiego jest wysoka. Po kilku miesiącach nowych rządów w naturalny sposób pamięć o słabościach PiS stawać się będzie coraz bardziej przymglona, a uwagę przykuwać będą nieuchronne błędy nowej władzy. Nowy rząd staje wobec ogromu trudności, tym większych, że przez pewien czas przeszkody będzie mu stawiał prezydent Duda (wiele na to wskazuje), a być może będący w chaosie Trybunał Konstytucyjny i część aparatu sprawiedliwości powołanego wbrew konstytucji. Opinia publiczna musi znać wyniki Wielkiego Audytu możliwie szybko. Inaczej po niedługim czasie PiS znów będzie krzyczał „wina Tuska”, tak jak usiłował zwalić na niego wszystkie swoje błędy przez całe osiem lat nieudolnych rządów. Winą Tuska byłoby natomiast niepociągnięcie funkcjonariuszy PiS do odpowiedzialności.

Nie ma przy tym co głosić jakiejś katastrofy państwa – byłaby to niezbyt szczęśliwa kalka demagogii Kaczyńskiego o „Polsce w ruinie”. Nie to ma być celem Audytu. Należy natomiast mówić o ośmiu straconych latach polskiego rozwoju (m.in. przez stosunek do kwestii klimatu i odnawialnych źródeł energii). Nowy rząd nie ma też interesu, by Polska uchodziła za kraj beznadziejnego nieładu, nie czyni to bowiem Polski nazbyt atrakcyjną.