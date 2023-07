Marek Kozubal po głosowaniu nad wotum nieufności wobec Mariusza Błaczaka: Demonstracja słabości PiS

Wniosek został złożony w połowie czerwca do marszałek Sejmu Elżbiety Witek przez polityków opozycji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Generalnie politycy zarzucali Mariuszowi Błaszczakowi zaniedbania związane z upadkiem rosyjskiej rakiety i publiczne obarczenie odpowiedzialnością dowódców wojskowych. A także, że nie przedstawił informacji na temat tego incydentu na niejawnym posiedzeniu połączonych sejmowych komisji obrony narodowej i do spraw służb specjalnych.

Reklama

Można było zakładać, że Zjednoczona Prawica zewrze szyki, bo przecież Błaszczak jest najbliższym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, który widzi w nim swojego następcę, a być może nawet przyszłego prezydenta. I nie miało znaczenia to, że w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” za jego odwołaniem opowiedziało się ponad połowa badanych.

Posłowie opozycji narrację budowali wokół kryzysu, który stworzył Błaszczak na szczytach zwierzchnictwa cywilnego nad wojskiem, gdy jednego z najwyższych dowódców obarczył odpowiedzialnością za to, że w polskiej przestrzeni powietrznej znalazła się rakieta. Nie poczuwał się do odpowiedzialności politycznej za stan i wyposażenie armii, której rosyjska rakieta „uciekła z pola widzenia”. Obarczali go odpowiedzialnością o zaniedbania w modernizacji armii w ciągu pierwszych siedmiu lat rządu PiS, „obudził go huk rosyjskich armat na Ukrainie” (Czesław Mroczek – KO). Obwiniali za stan polskiej zbrojeniówki i dokonywanie „kompulsywnych zakupów” (Andrzej Rozenek - Lewica Demokratyczn). Błaszczak usłyszał, że jest tchórzem (bo nie uczestniczy w sejmowych komisjach obrony narodowej), upolitycznia wojsko (Marcin Kulasek - Lewica), odpowiada za czystki w armii (Tomasz Siemoniak – KO), zadłuża państwo kupując sprzęt w Korei (Krzysztof Bosak – Konfederacja).

PiS w obronie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Posłowie obozu rządzącego oparli „salwę w obronie ministra” na dwóch głównych wątkach: wniosek oparty jest o publicystykę (Radosław Fogiel – PiS), „sensacyjnych doniesieniach mediów, które znane są ze zwalczania demokratycznie wybranych władz” (Mariusz Błaszczak) oraz na inspiracji działania opozycji przez Rosję „pomysł płynący z Kremla” (Błaszczak), „robiliście reset z Rosją, aby zresetować polską armię” (premier Mateusz Morawiecki), „to atak na ministra i rząd wspierany przez komunistyczną bezpiekę, która wspiera sowiecką okupację” (Antoni Macierewicz – PiS). Pojawił się też wątek obecny od momentu ujawnienia w lesie koło Bydgoszczy rosyjskiej rakiety, czyli bagatelizowania tego zdarzenia , „pokazuje Rosji, że śmiesznym nieuzbrojonych pociskiem, destabilizuje sytuację w Polsce” (Radosław Fogiel – PiS).