Zuzanna Dąbrowska: Śmierć tych kobiet to oskarżenie państwa

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, ograniczającym prawie do zera możliwość wykonania aborcji zgodnie z prawem (ze względu na nieuleczalną wadę płodu), ratowanie życia kobiet przestało być kwestią czysto medyczną. To polityka, która setki tysięcy osób wyprowadziła nie tak dawno na ulice polskich miast. Szpital w Nowym Targu nosi imię Jana Pawła II, przechowuje relikwie świętego i nie wykonuje aborcji. Kliniką w Bydgoszczy kieruje profesor znany z przekonań pro-life, który przegrał proces z pacjentką w podobnie niebezpiecznej sytuacji. To już nie jest kwestia indywidualnej klauzuli sumienia. To system i decyzje lekarzy mogące prowadzić do śmierci kobiet. Przy pełnej akceptacji państwa.

Rzecznik Praw Pacjenta przyznał, że w przypadku pani Doroty "popełniono całą serię błędów".

Po wyroku Trybunału prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu ustawę precyzującą działania medyczne i procedury mające ratować życie kobiet w ciąży. Ustawa została zamrożona, a prezydent o niej zapomniał. Zamiast tego powstał zestaw zaleceń Ministerstwa Zdrowia, których waga jest – jak widać – znikoma. Minister zdrowia Andrzej Niedzielski zapowiedział wydanie "jeszcze bardziej szczegółowych zaleceń". Czy to wystarczy?



W opisywanych przypadkach ofiarami były kobiety, które zamierzały urodzić, ale u których wystąpiły problemy natury medycznej. Często będące już matkami, jak Dorota czy Izabela. To one płacą życiem lub zdrowiem za wyrok TK i bezduszną postawę obecnej władzy.