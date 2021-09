A tymczasem zagrożenie związane z organizacją tych białorusko-rosyjskich ćwiczeń szczególnie eksponują przedstawiciele rządu. Wiceszef MON Marcin Ociepa w Radiu Zet stwierdził: „spodziewamy się prowokacji w takiej czy innej formie, to mogą być żołnierze, to mogą być zielone ludziki".

Wyjątkowo szczery okazał się Mariusz Błaszczak. W Radiu Białystok stwierdził, że wprowadzenie stanu wyjątkowego spowoduje, „że unikniemy ataku z tyłu – że tak się wyrażę".

Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział: – Wiemy również, że będą ćwiczone scenariusze z udziałem wojsk specjalnych białoruskich i rosyjskich dotyczące przenikania grup dywersyjnych z terenu Polski na teren Białorusi.

Tymczasem w uzasadnieniu do rozporządzenia podpisanego przez prezydenta, które trafiło w piątek do Sejmu, zupełnie nie ma o tym mowy. Podstawowym problemem, z jakim borykają się służby na granicy, „są zintensyfikowane w ciągu ostatnich tygodni próby nielegalnego przekroczenia granicy". Dlatego na granicę zostali „skierowani dodatkowi funkcjonariusze z innych oddziałów Straży Granicznej oraz ponad tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego". Warto zwrócić uwagę, że już 26 sierpnia minister Mariusz Błaszczak informował, że na granicy jest prawie dwa razy więcej żołnierzy.

W rządowym dokumencie czytamy, że „wyjątkowy charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej mają swoje źródło w zamierzonych i zaplanowanych działaniach służb białoruskich, ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej". I działania te przybierają postać „wojny hybrydowej".

Zdaniem rządu „możliwość skutecznej realizacji działań operacyjnych w tym zakresie jest jednak obecnie ograniczona na skutek obecności oraz działań podejmowanych w rejonie granicy polsko-białoruskiej przez osoby i podmioty, które utrudniają służbę funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom Wojska Polskiego". Premier wskazał, że funkcjonariusze Straży Granicznej mogli jedynie legitymować osoby postronne, ale nie mogli nikogo zmusić, aby ten teren opuściły. W uzasadnieniu znalazł się passus dotyczący ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Okazuje się, że wynika to z dużego zainteresowania sytuacją na granicy, co prowadzi do „nadmiernego obciążenia struktur Straży Granicznej zadaniami związanymi z realizacją dostępu do informacji publicznej".

Dowiadujemy się też z niego m.in., że „w chwili obecnej na terytorium Białorusi może znajdować się 4,5 tysiąca imigrantów". I tu natrafiamy na kolejną sprzeczność. W dniu podjęcia decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, czyli 31 sierpnia, Kamiński stwierdził: „na podstawie szacunku naszych służb w ostatnich tygodniach do Mińska przewieziono ok. 10 tysięcy Irakijczyków, którzy trafili na granice Polski, Litwy i Łotwy".

