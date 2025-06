W obliczu rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem – takich jak wojna w Ukrainie, napięcia geopolityczne w Azji czy niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie – sektor obronny ponownie znalazł się w centrum uwagi decydentów politycznych oraz inwestorów. Równolegle w ostatnich latach obserwujemy coraz szersze wdrażanie kryteriów ESG (Environmental, Social, Governance) w regulacjach sektora finansowego, co dla przemysłu obronnego może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Z jednej strony wzrasta zapotrzebowanie na stabilne i efektywne finansowanie modernizacji sił zbrojnych, z drugiej – instytucje finansowe zobowiązane są do uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju, które w niektórych przypadkach mogą ograniczać możliwości finansowania sektorów postrzeganych jako wrażliwe, takich jak niektóre obszary przemysłu obronnego.

Jak instytucje finansowe traktowały sektor obronny

Obowiązujące od 2021 r. Rozporządzenie Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nałożyło na instytucje finansowe obowiązek ujawniania wpływu ich inwestycji na cele środowiskowe i społeczne. Choć regulacje te nie zabraniają wprost finansowania przedsiębiorstw z branży obronnej, w praktyce część instytucji finansowych podchodzi ostrożnie do udzielania finansowania firmom produkującym broń palną lub systemy przeznaczone do zastosowań obronnych. Dodatkowo, obowiązująca w UE Taksonomia nie uwzględnia produkcji uzbrojenia w katalogu działalności uznawanych za „zielone” lub „zrównoważone”, co może ograniczać dostęp do finansowania zarówno w formie kredytów jak i obligacji. Ma to związek z wymogiem raportowania ESG oraz z dążeniem instytucji finansowych do zwiększania udziału zrównoważonych inwestycji w swoim portfelu, co wpływa również na ich rating ESG.

W Europie, w tym w Polsce, sektor obronny przez ostatnią dekadę był często klasyfikowany przez banki jako obszar podwyższonego ryzyka etycznego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Komisję Europejską, około 40 proc. małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze obronnym w ubiegłych latach wskazywało na trudności z dostępem do finansowania.

Warto również zauważyć, że Europejski Bank Inwestycyjny przez długi czas kładł szczególny nacisk na zgodność projektów z kryteriami ESG. Do 2023 r. finansował głównie inicjatywy typu dual-use, zakładające, że co najmniej 50 proc. przychodów musi pochodzić z zastosowań cywilnych. Podejście to, choć zrozumiałe z perspektywy ESG, ograniczało możliwość finansowania niektórych projektów realizowanych przez przemysł zbrojeniowy.

Co zmieniła agresja Rosji na Ukrainę

Po agresji Rosji na Ukrainę i wzroście zagrożeń geopolitycznych nastąpiła stopniowa redefinicja podejścia do ESG, z próbami pogodzenia celów klimatycznych i bezpieczeństwa. Pojawia się coraz więcej głosów, by litera „S”, która pierwotnie odnosiła się do aspektów społecznych, takich jak: prawa człowieka, warunki pracy, równość płci, relacje z lokalnymi społecznościami, etc, uwzględniała także bezpieczeństwo (security). Coraz częściej postulowane jest formalne uznanie bezpieczeństwa za warunek konieczny funkcjonowania społeczeństwa i traktowanie inwestycji w obronność jako elementu ochrony wartości społecznych i praw człowieka.