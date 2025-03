Jaki jest koszt zakupu autobusu na H2?

Jednym z celów badań było oszacowanie kosztów projektów wodorowych. Są one nadal wysokie, zwłaszcza inwestycje w pozyskiwanie „zielonego wodoru” [przy wytwarzaniu którego nie ma emisji CO2 – red.]. Co więcej, zakup autobusu wodorowego może być nawet trzy razy droższy niż konwencjonalnego. Z tego powodu operatorzy oczekują subwencji na uwodorowienie ich floty. Subwencje rządu lub UE na zakup autobusów na H2, a także paliwa są dla operatorów ważnym argumentem.

Wysokie koszty zakupu autobusu na H2 to jednak niejedyny problem. Kolejne wyzwania takich projektów związane są z instalacją infrastruktury do magazynowania i tankowania tego paliwa, przygotowaniem zaplecza technicznego zajezdni autobusowej oraz ze szkoleniem personelu. Jest też ryzyko związane z bezpieczeństwem eksploatacji pojazdów - obok ryzyka pożaru to m.in. zagrożenie braku ciągłości dostaw wodoru, wahania jego cen, zwiększone koszty eksploatacyjne, w tym po ustaniu zewnętrznego finansowania. Równie ważnym ryzykiem projektu wodorowego jest jakość paliwa. Przekonali się o tym w ostatnim czasie operatorzy z Poznania i z Wałbrzycha. Zanieczyszczenie wodoru, który został zatankowany do miejskich autobusów, było powodem ich wycofania z eksploatacji. Koszty z tym związane są wysokie. Kwestią sporną jest to, kto ma je pokryć. Ignorowanie tych wyzwań byłoby nieracjonalne.

Strach przed wodorem został przełamany

Jak wynika z badań, operatorzy przewozów w transporcie miejskim, przełamali barierę mentalną, związaną m.in. z obawami o bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność napędów wodorowych. Mają też pozytywne doświadczenia z testów i bieżącej ich eksploatacji. Przed przystąpieniem do tych projektów, w naturalny sposób towarzyszyły im obawy wynikające z tego, że nowe produkty nie były wcześniej testowane w Polsce, a nie każdy z organizatorów i operatorów przewozów miał możliwość udziału w wizytach studyjnych np. we włoskim Bolzano, szkockim Aberdeen czy francuskim Montpellier.

Wśród argumentów sceptyków nadal pojawiają się obawy o zawodność instalacji wodorowej, wysoki koszt zakupu wodoru. Dlatego tak ważna dla upowszechnianiu technologii pojazdów wodorowych jest wymiana doświadczeń i otwartość w komunikacji o jej zaletach i mankamentach.

Respondenci spoza Polski jako powody braku decyzji o wyborze autobusów wodorowych do swojej floty wskazali nie tylko wysoką cenę zakupu, ale także topografię terenu, na którym świadczą usługi przewozowe (górzyste tereny wymagają wyższej mocy silnika, który zużywa więcej energii), oraz brak wsparcia ze strony lokalnych polityków.

Wpływ na decyzję o wyborze wodoru ma właśnie polityka ekologiczna państwa i Unii Europejskiej oraz sam rozwój tej technologii. Polscy operatorzy publicznego transportu zbiorowego są zainteresowani wykorzystaniem H2, choć zdają sobie sprawę z wyzwań.