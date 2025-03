Make America Great Again, choćby po trupach

I właśnie ci ludzie dali władzę Donaldowi Trumpowi, który obiecał Make America Great Again i w tym celu sięgnął po siekierę ceł. Chce zerwać budowane od trzech dekad delikatne sieci powiązań biznesowych ze światem zewnętrznym i zmusić producentów do przeniesienia fabryk na powrót do USA. I nie przeszkodzi mu w tym recesja, w którą wepchnie cłami gospodarkę amerykańską, pozbawiając pracy i dochodów jego wyborców.

Europa odpowiada Donaldowi Trumpowi

W środę, po cłach na produkty sprowadzane z Meksyku i Kanady, weszły w życie także 25-proc. cła na stal i aluminium sprowadzane do USA. To pierwsza z serii nowych trumpowych podwyżek taryf, jaka dotknęła także Unię Europejską.

Komisja Europejska zapowiedziała cła odwetowe na import z USA towarów o łącznej wartości 26 mld euro. Po pierwsze, nie przedłuży zawieszenia taryf, które były na krótko wprowadzone jeszcze za pierwszej kadencji Trumpa. I doda kolejne, precyzyjnie, wręcz ze skalpelem w ręku, trafiając w produkty z tych stanów, które głosują na będących u władzy Republikanów, m.in. w motocykle Harley Davidson z Wisconsin, burbona z Kentucky czy sok pomarańczowy z Florydy. Bruksela zapowiedziała, że to jeszcze nie koniec. Do połowy kwietnia ma przygotować kolejny pakiet środków odwetowych.

Nakręcająca się spirala wojen handlowych już odwraca globalizację. Wiele krajów nie będzie w stanie wykorzystać swoich przewag konkurencyjnych. Biznesy będą tracić odbiorców, a ludzie – pracę

Spirala wojen handlowych pozbawia świat korzyści z globalizacji

Trump rąbie dokoła siekierą taryf, na oślep, licząc się z recesją, jaką może wywołać w swoim kraju. Unia Europejska odpowiada precyzyjnie, skalpelem. Nie zmienia to faktu, że wszyscy wchodzimy w spiralę globalnej wojny celnej.

Chiny, też trafione amerykańskimi cłami, chcąc podtrzymać napędzany eksportem wzrost gospodarczy, przekierują strumień dóbr na inne rynki, które zapewne zechcą się bronić przed tą zaburzającą równowagę ekspansją. Już teraz Europa stała się obiektem bezprecedensowej ofensywy chińskich platform e-handlu, w Polsce Temu jest bliskie przeskoczenia Allegro, rzecz jeszcze niedawno nie do pomyślenia.